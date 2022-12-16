Роскомнадзор сообщил об утечке более 600 млн записей о россиянах с начала спецоперации

10 декабря продуктовый ритейлер «Вкусвилл» сообщил об утечке данных клиентов онлайн-магазина, устранить уязвимости удалось в течение нескольких часов. В Telegram-канале «Утечки информации» уточнили, что в сеть попали более 242 000 уникальных номеров телефонов, 233 000 адресов электронной почты, а также данные о сумме, времени заказов и доставок, которые были совершены в период с 5 по 7 декабря, и последние четыре цифры банковских карт.