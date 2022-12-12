Суд в Москве оштрафовал «Образовательные технологии Яндекса» на 60 000 рублей

Протокол Роскомнадзора в отношении организации был зарегистрирован судом 28 ноября. В пресс-службе компании отметили, что на тот момент еще не получили извещение. Там рассказали, что несанкционированный доступ злоумышленников к данным пользователей «Яндекс.Практикума» произошел в июне 2022 г. После этого компания ужесточила политику хранения данных в сервисе.