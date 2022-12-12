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Суд в Москве оштрафовал «Образовательные технологии Яндекса» на 60 000 рублей

Ведомости

Мировой суд Хамовнического района Москвы оштрафовал на 60 000 руб. «Образовательные технологии Яндекса» за нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде пояснили, что центр допобразования «Яндекса» был признан виновным по ч. 1 ст. 13.11 (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных). Максимальный штраф по данной статье составляет 100 000 руб. 

Протокол Роскомнадзора в отношении организации был зарегистрирован судом 28 ноября. В пресс-службе компании отметили, что на тот момент еще не получили извещение. Там рассказали, что несанкционированный доступ злоумышленников к данным пользователей «Яндекс.Практикума» произошел в июне 2022 г. После этого компания ужесточила политику хранения данных в сервисе.

«Образовательные технологии Яндекса» были созданы в апреле 2014 г. в Москве. Единственным учредителем организации является «Яндекс». Компания занимается разработкой программ дополнительного профессионального образования. Речь идет о программах профессиональной подготовки и программах повышения квалификации. У курсов нет государственной аккредитации. 

В частности, к «Образовательным технологиям Яндекса» относится сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». В июне 2022 г. в сети появилась информация об утечке персональных данных части пользователей платформы. В «Яндексе» отметили, что тогда злоумышленники не смогли получить доступ ни к каким платежным данным и паролям пользователей сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных