Суд в Москве оштрафовал «Образовательные технологии Яндекса» на 60 000 рублей
Мировой суд Хамовнического района Москвы оштрафовал на 60 000 руб. «Образовательные технологии Яндекса» за нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде пояснили, что центр допобразования «Яндекса» был признан виновным по ч. 1 ст. 13.11 (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных). Максимальный штраф по данной статье составляет 100 000 руб.
Протокол Роскомнадзора в отношении организации был зарегистрирован судом 28 ноября. В пресс-службе компании отметили, что на тот момент еще не получили извещение. Там рассказали, что несанкционированный доступ злоумышленников к данным пользователей «Яндекс.Практикума» произошел в июне 2022 г. После этого компания ужесточила политику хранения данных в сервисе.
«Образовательные технологии Яндекса» были созданы в апреле 2014 г. в Москве. Единственным учредителем организации является «Яндекс». Компания занимается разработкой программ дополнительного профессионального образования. Речь идет о программах профессиональной подготовки и программах повышения квалификации. У курсов нет государственной аккредитации.
В частности, к «Образовательным технологиям Яндекса» относится сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». В июне 2022 г. в сети появилась информация об утечке персональных данных части пользователей платформы. В «Яндексе» отметили, что тогда злоумышленники не смогли получить доступ ни к каким платежным данным и паролям пользователей сервиса.