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Роскомнадзор составил протокол на «Образовательные технологии «Яндекса»

Ведомости

Мировой суд Хамовнического района Москвы зарегистрировал административный протокол Роскомнадзора в отношении организации «Образовательные технологии «Яндекса» (учредитель - «Яндекс»). Ведомство обвиняет компанию в нарушении закона в области персональных данных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

Уточняется, что организации вменяется нарушение по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). Максимальный штраф по данной статье составляет до 100 000 руб.

В суде отметили, что рассмотрение протокола запланировано на 12 декабря в 9.30 мск.

«Мы пока не получали извещение о рассмотрении дела судом. В июне 2022 г. был зафиксирован факт несанкционированного доступа злоумышленников к данным пользователей «Яндекс. Практикума». С того момента на основе внутреннего расследования мы провели детальный аудит систем безопасности и ужесточили политику хранения данных в сервисе. Важно учесть, что из-за этого инцидента никакие платежные данные или пароли наших пользователей не были скомпрометированы», — рассказали позже в пресс-службе компании.

АНО ДПО «Образовательные технологии «Яндекса» была создана в апреле 2014 г. в Москве. Ее единственным учредителем является «Яндекс». Компания занимается разработкой программ дополнительного профессионального образования. Речь идет о программах профессиональной подготовки и программах повышения квалификации. У курсов нет государственной аккредитации.

В частности, к «Образовательным технологиях «Яндекса» относится сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». В июне 2022 г. в сети появилась информация об утечке персональных данных части пользователей платформы. В «Яндекс.Практикуме» отметили, что начали внутреннее расследование в связи с появившимися сообщениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных