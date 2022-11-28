Роскомнадзор составил протокол на «Образовательные технологии «Яндекса»

«Мы пока не получали извещение о рассмотрении дела судом. В июне 2022 г. был зафиксирован факт несанкционированного доступа злоумышленников к данным пользователей «Яндекс. Практикума». С того момента на основе внутреннего расследования мы провели детальный аудит систем безопасности и ужесточили политику хранения данных в сервисе. Важно учесть, что из-за этого инцидента никакие платежные данные или пароли наших пользователей не были скомпрометированы», — рассказали позже в пресс-службе компании.