Роскомнадзор составил протокол на «Образовательные технологии «Яндекса»
Мировой суд Хамовнического района Москвы зарегистрировал административный протокол Роскомнадзора в отношении организации «Образовательные технологии «Яндекса» (учредитель - «Яндекс»). Ведомство обвиняет компанию в нарушении закона в области персональных данных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.
Уточняется, что организации вменяется нарушение по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). Максимальный штраф по данной статье составляет до 100 000 руб.
В суде отметили, что рассмотрение протокола запланировано на 12 декабря в 9.30 мск.
«Мы пока не получали извещение о рассмотрении дела судом. В июне 2022 г. был зафиксирован факт несанкционированного доступа злоумышленников к данным пользователей «Яндекс. Практикума». С того момента на основе внутреннего расследования мы провели детальный аудит систем безопасности и ужесточили политику хранения данных в сервисе. Важно учесть, что из-за этого инцидента никакие платежные данные или пароли наших пользователей не были скомпрометированы», — рассказали позже в пресс-службе компании.
АНО ДПО «Образовательные технологии «Яндекса» была создана в апреле 2014 г. в Москве. Ее единственным учредителем является «Яндекс». Компания занимается разработкой программ дополнительного профессионального образования. Речь идет о программах профессиональной подготовки и программах повышения квалификации. У курсов нет государственной аккредитации.
В частности, к «Образовательным технологиях «Яндекса» относится сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». В июне 2022 г. в сети появилась информация об утечке персональных данных части пользователей платформы. В «Яндекс.Практикуме» отметили, что начали внутреннее расследование в связи с появившимися сообщениями.
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