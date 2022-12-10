Газета
Бизнес

«Вкусвилл» сообщил об утечке персональных данных клиентов

Ведомости

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» подтвердил информацию об утечке данных клиентов онлайн-магазина, устранить уязвимости удалось в течение нескольких часов. Сообщение о том, что телефоны, адреса и номера банковских карт оказались в открытом доступе, появилось в Telegram-канале «Утечки информации».

По данным Telegram-канала, в открытый доступ выложили более 242 000 уникальных номеров телефонов, 233 000 адресов электронной почты, а также данные о сумме, времени заказов и доставок, которые были совершены в период с 5 по 7 декабря. Кроме того, в сеть утекли последние четыре цифры банковских карт клиентов «Вкусвилл». Отмечается, что данные выложил источник, который был причастен к атакам на Tele2, «Почту России», Delivery Club и другие компании.

«Об утечке мы узнали в ночь с 8 на 9 декабря. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. <…> Мы поняли, что к третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и имейлы, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Вкусвилл».

По данным компании, уязвимости устранили в первые часы после утечки, инцидент расследуют. Имена, адреса и полные сведения о банковских картах клиентов остались в безопасности, добавили в пресс-службе.

Ранее данные почти всех сотрудников «Билайна», включая адреса корпоративной электронной почты, номера мобильных и домашних телефонов, закодированные ФИО и др., оказались в открытом доступе, сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Кроме того, в ноябре хакеры выставили на продажу в даркнете данные пользователей российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных