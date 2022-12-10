«Вкусвилл» сообщил об утечке персональных данных клиентов
Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» подтвердил информацию об утечке данных клиентов онлайн-магазина, устранить уязвимости удалось в течение нескольких часов. Сообщение о том, что телефоны, адреса и номера банковских карт оказались в открытом доступе, появилось в Telegram-канале «Утечки информации».
По данным Telegram-канала, в открытый доступ выложили более 242 000 уникальных номеров телефонов, 233 000 адресов электронной почты, а также данные о сумме, времени заказов и доставок, которые были совершены в период с 5 по 7 декабря. Кроме того, в сеть утекли последние четыре цифры банковских карт клиентов «Вкусвилл». Отмечается, что данные выложил источник, который был причастен к атакам на Tele2, «Почту России», Delivery Club и другие компании.
«Об утечке мы узнали в ночь с 8 на 9 декабря. Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. <…> Мы поняли, что к третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и имейлы, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Вкусвилл».
По данным компании, уязвимости устранили в первые часы после утечки, инцидент расследуют. Имена, адреса и полные сведения о банковских картах клиентов остались в безопасности, добавили в пресс-службе.
Ранее данные почти всех сотрудников «Билайна», включая адреса корпоративной электронной почты, номера мобильных и домашних телефонов, закодированные ФИО и др., оказались в открытом доступе, сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Кроме того, в ноябре хакеры выставили на продажу в даркнете данные пользователей российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh.