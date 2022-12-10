«Вкусвилл» сообщил об утечке персональных данных клиентов

По данным Telegram-канала, в открытый доступ выложили более 242 000 уникальных номеров телефонов, 233 000 адресов электронной почты, а также данные о сумме, времени заказов и доставок, которые были совершены в период с 5 по 7 декабря. Кроме того, в сеть утекли последние четыре цифры банковских карт клиентов «Вкусвилл». Отмечается, что данные выложил источник, который был причастен к атакам на Tele2, «Почту России», Delivery Club и другие компании.