В DLBI сообщили об утечке в интернет данных 75% россиян в 2022 году
За 2022 г. в интернет утекли данные 75% россиян, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экспертов российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).
«Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России или 85% жителей взрослого (трудоспособного) и старшего возраста», – сказал основатель сервиса Ашот Оганесян.
Экспертами сервиса был проведен анализ утечек данных «Почты России», сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club, компаний СДЭК, «Гемотест», «Туту.ру», биржи Kwork и других компаний. Как сообщили в DLBI, большинство утечек содержало контактные данные пользователей. В них также присутствовали пароли и информация об использовании различных интернет-сервисов, добавили в компании.
«После объединения данных и их очистки от ошибок, повторов, а также информации, не относящейся к российским пользователям, общий объем проанализированных утечек составил 99,8 млн уникальных e-mail адресов и 109,7 млн уникальных телефонных номеров», – сообщили в DLBI.
По мнению Оганесяна, такой рост утечек в основном связан с большим количеством атак «украинских хактевистов» после начала спецоперации России на Украине. «При этом многие, в том числе и крупнейшие российские, компании почивали на лаврах и оказались банально не готовы защищать свои данные, что и привело к столь объемным утечкам», – добавил он.
При этом Оганесян отметил, что финансовый сектор смог справиться с хакерскими атаками и утечек данных из банков и финансовых организаций в прошлом году «практически не было».
В декабре Роскомнадзор сообщил, что с начала специальной военной операции произошло более 140 утечек персональных данных, в сеть попало более 600 млн записей о гражданах России.