В DLBI сообщили об утечке в интернет данных 75% россиян в 2022 году

По мнению Оганесяна, такой рост утечек в основном связан с большим количеством атак «украинских хактевистов» после начала спецоперации России на Украине. «При этом многие, в том числе и крупнейшие российские, компании почивали на лаврах и оказались банально не готовы защищать свои данные, что и привело к столь объемным утечкам», – добавил он.