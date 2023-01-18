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В DLBI сообщили об утечке в интернет данных 75% россиян в 2022 году

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За 2022 г. в интернет утекли данные 75% россиян, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экспертов российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

«Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России или 85% жителей взрослого (трудоспособного) и старшего возраста», – сказал основатель сервиса Ашот Оганесян.

Экспертами сервиса был проведен анализ утечек данных «Почты России», сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club, компаний СДЭК, «Гемотест», «Туту.ру», биржи Kwork и других компаний. Как сообщили в DLBI, большинство утечек содержало контактные данные пользователей. В них также присутствовали пароли и информация об использовании различных интернет-сервисов, добавили в компании.

«После объединения данных и их очистки от ошибок, повторов, а также информации, не относящейся к российским пользователям, общий объем проанализированных утечек составил 99,8 млн уникальных e-mail адресов и 109,7 млн уникальных телефонных номеров», – сообщили в DLBI.

По мнению Оганесяна, такой рост утечек в основном связан с большим количеством атак «украинских хактевистов» после начала спецоперации России на Украине. «При этом многие, в том числе и крупнейшие российские, компании почивали на лаврах и оказались банально не готовы защищать свои данные, что и привело к столь объемным утечкам», – добавил он.

При этом Оганесян отметил, что финансовый сектор смог справиться с хакерскими атаками и утечек данных из банков и финансовых организаций в прошлом году «практически не было».

В декабре Роскомнадзор сообщил, что с начала специальной военной операции произошло более 140 утечек персональных данных, в сеть попало более 600 млн записей о гражданах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных