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Инвестиции

«Газпромбанк Инвестиции» опровергает утечку данных клиентов

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Информация об утечке данных клиентов «Газпромбанк Инвестиции», «опубликованная в некоторых Telegram-каналах», не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка в релизе, опубликованном на сайте кредитной организации.

«Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети, – говорится в сообщении. – Также стоит отметить, что количество клиентов, указываемое в сообщении, более чем в 10 раз отличается от реального объема клиентской базы брокера».

Днем 27 января о том, что в сеть слиты данные на 34 000 клиентов «Газпромбанк Инвестиции» сообщил, в частности, канал «НеКасперский». «Газпромбанк Инвестиции» инициировал проверку подлинности данных, а также уведомил надзорные органы, говорится на сайте кредитной организации.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных