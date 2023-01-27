«Газпромбанк Инвестиции» опровергает утечку данных клиентов

«Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети, – говорится в сообщении. – Также стоит отметить, что количество клиентов, указываемое в сообщении, более чем в 10 раз отличается от реального объема клиентской базы брокера».