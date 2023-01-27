«Газпромбанк Инвестиции» опровергает утечку данных клиентов
Информация об утечке данных клиентов «Газпромбанк Инвестиции», «опубликованная в некоторых Telegram-каналах», не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка в релизе, опубликованном на сайте кредитной организации.
«Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети, – говорится в сообщении. – Также стоит отметить, что количество клиентов, указываемое в сообщении, более чем в 10 раз отличается от реального объема клиентской базы брокера».
Днем 27 января о том, что в сеть слиты данные на 34 000 клиентов «Газпромбанк Инвестиции» сообщил, в частности, канал «НеКасперский». «Газпромбанк Инвестиции» инициировал проверку подлинности данных, а также уведомил надзорные органы, говорится на сайте кредитной организации.