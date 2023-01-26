Слив исходных кодов «Яндекса» может повлиять на работу алгоритмов

Пользовательские данные утечка напрямую не затрагивает, но изучение исходных кодов может помочь злоумышленникам найти подсказки, продолжает Ульянов. Подобного рода утечки могут привести к эксплуатации неизвестных уязвимостей, подтверждает источник «Ведомостей» в одной из компаний в области кибербезопасности. «Например, злоумышленники, получив этот код, могут найти слабые месте, не заалертить их (не сообщить. – "Ведомости") в пострадавшую от утечки компанию, а начать писать эксплойт (программный код или набор инструкций, который позволяет использовать уязвимость для проведения атаки)», — говорит он. Таким образом, они могут получить доступ к информации пользователей или же попасть внутрь компании, провести шифрование данных, слить данные в публичный доступ, распространить вредоносное ПО, предупреждает собеседник.