Разработчик ChatGPT представил инструмент для распознавания созданного ИИ текста

В ноябре 2022 г. компания OpenAI запустила нейросеть chatGPT, способную генерировать тексты, отвечать на вопросы и писать коды. Первый миллион бесплатных пользователей чат-бот смог собрать всего за пять дней. OpenAI была создана в 2015 г. как фонд, исследующий проблемы искусственного интеллекта (ИИ).