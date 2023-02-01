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Разработчик ChatGPT представил инструмент для распознавания созданного ИИ текста

Ведомости

Компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, объявила о запуске классификатора, способного распознавать текст, написанный человеком на основе сгенерированного ИИ материала.

Инструмент позволит бороться с кампаниями по дезинформации, в которых используют ИИ, злонамеренным использованием нейросетей в учебном процессе, и случаями, когда тексты чат-бота пытаются выдать за человеческие.

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Классификатор не безупречен, подчеркнули в OpenAI: в ходе тестов он идентифицировал 26% сгенерированного ИИ текста как «текст, вероятно написанный ИИ», а 9% текста, написанного человеком, помечал как сгенерированный ИИ. Причем точность результатов повышается с объемом проверяемого текста, обратили внимание в компании.

«Мы сделали этот классификатор общедоступным...Наша работа по обнаружению текста, сгенерированного ИИ, будет продолжена, и мы надеемся поделиться улучшенными методами в будущем», – заключили в OpenAI.

В ноябре 2022 г. компания OpenAI запустила нейросеть chatGPT, способную генерировать тексты, отвечать на вопросы и писать коды. Первый миллион бесплатных пользователей чат-бот смог собрать всего за пять дней. OpenAI была создана в 2015 г. как фонд, исследующий проблемы искусственного интеллекта (ИИ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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