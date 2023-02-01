РГГУ проведет анализ написанного нейросетью диплома
В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) проведут анализ диплома, который был написан нейросетью chatGPT. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
Анализ дипломной работы будет произведен специалистами и научным сообществом ВУЗа, уточнили в сообщении.
Ранее сегодня в РГГУ предложили ограничить доступ к нейросети. В пресс-службе учреждения сообщили, что научное сообщество столкнулось с «новым вызовом, связанным с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельностях».
В ноябре 2022 г. компания OpenAI запустила нейросеть chatGPT, способную генерировать тексты, отвечать на вопросы и писать коды. Первый миллион бесплатных пользователей чат-бот смог собрать всего за пять дней.