РГГУ проведет анализ написанного нейросетью диплома

Ранее сегодня в РГГУ предложили ограничить доступ к нейросети. В пресс-службе учреждения сообщили, что научное сообщество столкнулось с «новым вызовом, связанным с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельностях».