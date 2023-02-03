В Google заявили о планах работы с ИИ из-за конкуренции с ChatGPT

1 февраля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) предложили ограничить доступ к нейросети и назвали появление chatGPT «новым вызовом» для научного сообщества. Этому предшествовало сообщение студента Александра Жадана, который рассказал в Twitter, что использовал chatGPT для написания диплома. В университете заявили, что проведут анализ этой работы. Позже в Twitter Жадан написал, что диплом засчитали, он получил за него оценку «удовлетворительно».