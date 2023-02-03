В Google заявили о планах работы с ИИ из-за конкуренции с ChatGPT
Глава Google Сундар Пичаи заявил, что компания планирует ввести функции на основе искусственного интеллекта (ИИ) в поиске на фоне конкуренции с chatGPT, передает портал TheVerge.
Пичаи рассказал о том, как компания планирует «раскрыть невероятные возможности, которые предоставляет искусственный интеллект», заявив, что технология «достигает точки перегиба». Он также говорит, что именно ранние исследования Google в области искусственного интеллекта помогли создать «генеративные приложения искусственного интеллекта, которые вы начинаете видеть сегодня».
Что касается собственных приложений, Пичаи заявил, что компания планировала многое сделать в течение следующих нескольких месяцев, к чему она готовилась с «начала прошлого года». Первая модель, с которой люди смогут взаимодействовать напрямую, — это LaMDA, модель разговорного искусственного интеллекта компании.
В ноябре 2022 г. американская компания OpenAI, одним из основателей которой являлся бизнесмен Илон Маск, запустила чат-бот chatGPT, способный генерировать тексты, писать коды и отвечать на вопросы. Первый миллион пользователей нейросеть смогла собрать всего за пять дней.
Накануне чат-бот установил мировой рекорд как самое быстрорастущее приложение по числу скачиваний.
1 февраля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) предложили ограничить доступ к нейросети и назвали появление chatGPT «новым вызовом» для научного сообщества. Этому предшествовало сообщение студента Александра Жадана, который рассказал в Twitter, что использовал chatGPT для написания диплома. В университете заявили, что проведут анализ этой работы. Позже в Twitter Жадан написал, что диплом засчитали, он получил за него оценку «удовлетворительно».