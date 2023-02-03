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Технологии

В Google заявили о планах работы с ИИ из-за конкуренции с ChatGPT

Ведомости

Глава Google Сундар Пичаи заявил, что компания планирует ввести функции на основе искусственного интеллекта (ИИ) в поиске на фоне конкуренции с chatGPT, передает портал TheVerge.

Пичаи рассказал о том, как компания планирует «раскрыть невероятные возможности, которые предоставляет искусственный интеллект», заявив, что технология «достигает точки перегиба». Он также говорит, что именно ранние исследования Google в области искусственного интеллекта помогли создать «генеративные приложения искусственного интеллекта, которые вы начинаете видеть сегодня».

Что касается собственных приложений, Пичаи заявил, что компания планировала многое сделать в течение следующих нескольких месяцев, к чему она готовилась с «начала прошлого года». Первая модель, с которой люди смогут взаимодействовать напрямую, — это LaMDA, модель разговорного искусственного интеллекта компании.

В ноябре 2022 г. американская компания OpenAI, одним из основателей которой являлся бизнесмен Илон Маск, запустила чат-бот chatGPT, способный генерировать тексты, писать коды и отвечать на вопросы. Первый миллион пользователей нейросеть смогла собрать всего за пять дней.

Накануне чат-бот установил мировой рекорд как самое быстрорастущее приложение по числу скачиваний.

1 февраля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) предложили ограничить доступ к нейросети и назвали появление chatGPT «новым вызовом» для научного сообщества. Этому предшествовало сообщение студента Александра Жадана, который рассказал в Twitter, что использовал chatGPT для написания диплома. В университете заявили, что проведут анализ этой работы. Позже в Twitter Жадан написал, что диплом засчитали, он получил за него оценку «удовлетворительно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных