Бот chatGPT установил мировой рекорд по росту числа скачиваний

1 февраля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) предложили ограничить доступ к нейросети и назвали появление chatGPT «новым вызовом, связанным с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельностях». В тот же день в пресс-службе учреждения сообщили, что специалисты и научное сообщество РГГУ проведет анализ написанного нейросетью диплома.