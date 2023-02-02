Бот chatGPT установил мировой рекорд по росту числа скачиваний
Чат-бот chatGPT установил мировой рекорд как самое быстрорастущее приложение по числу скачиваний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование финансового холдинга UBS Group.
За два месяца число пользователей приложения достигло отметки в 100 млн, а 13 млн ежедневно пользуются приложением. «За двадцать лет <...> мы не можем вспомнить более быстрого роста», – сообщили аналитики.
Китайской соцсети TikTok потребовалось около девяти месяцев для достижения таких показателей, а Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) – 2,5 года, отметили Reuters.
В ноябре 2022 г. американская компания OpenAI, одним из основателей которой являлся бизнесмен Илон Маск, запустила чат-бот chatGPT, способный генерировать тексты, писать коды и отвечать на вопросы. Первый миллион пользователей нейросеть смогла собрать всего за пять дней.
1 февраля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) предложили ограничить доступ к нейросети и назвали появление chatGPT «новым вызовом, связанным с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельностях». В тот же день в пресс-службе учреждения сообщили, что специалисты и научное сообщество РГГУ проведет анализ написанного нейросетью диплома.