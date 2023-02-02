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Бот chatGPT установил мировой рекорд по росту числа скачиваний

Ведомости

Чат-бот chatGPT установил мировой рекорд как самое быстрорастущее приложение по числу скачиваний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование финансового холдинга UBS Group.

За два месяца число пользователей приложения достигло отметки в 100 млн, а 13 млн ежедневно пользуются приложением. «За двадцать лет <...> мы не можем вспомнить более быстрого роста», – сообщили аналитики.

Китайской соцсети TikTok потребовалось около девяти месяцев для достижения таких показателей, а Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) – 2,5 года, отметили Reuters.

В ноябре 2022 г. американская компания OpenAI, одним из основателей которой являлся бизнесмен Илон Маск, запустила чат-бот chatGPT, способный генерировать тексты, писать коды и отвечать на вопросы. Первый миллион пользователей нейросеть смогла собрать всего за пять дней.

1 февраля в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) предложили ограничить доступ к нейросети и назвали появление chatGPT «новым вызовом, связанным с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта в научной и образовательной деятельностях». В тот же день в пресс-службе учреждения сообщили, что специалисты и научное сообщество РГГУ проведет анализ написанного нейросетью диплома.

Ранее по теме: РГГУ проведет анализ написанного нейросетью диплома
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных