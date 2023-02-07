Минцифры разработало мобильное приложение для Fan ID

В приложении можно оформить Fan ID на себя или детей, передать билет другому человеку, узнать расписание, добавить матч в календарь, а также перейти на сайт клуба для покупки билета. В скором времени можно будет оформлять карту в приложении без посещения МФЦ, добавили в Минцифры. Бета-версию приложения можно скачать в AppStore, AppGallery, Google Play и RuStore.