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Минцифры разработало мобильное приложение для Fan ID

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Минцифры России разработало мобильное приложение «Карта болельщика», говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

«Чтобы сервисы Карты болельщика стали ещё удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе», – говорится в сообщении.

В приложении можно оформить Fan ID на себя или детей, передать билет другому человеку, узнать расписание, добавить матч в календарь, а также перейти на сайт клуба для покупки билета. В скором времени можно будет оформлять карту в приложении без посещения МФЦ, добавили в Минцифры. Бета-версию приложения можно скачать в AppStore, AppGallery, Google Play и RuStore.

Fan ID был официально введен на играх чемпионата России по футболу, начиная с сезона 2022/23, закон об этом в декабре 2021 г. подписал президент РФ Владимир Путин. На данный момент его оформление обязательно для посещения стадионов в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Как сообщалось ранее, в 2023 г. он будет действовать на всех аренах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Система Fan ID была впервые использована на матчах футбольного Кубка конфедераций в 2017 г., а потом внедрена во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. В рамках футбольного турнира Евро-2020, ряд матчей которого прошли в Санкт-Петербурге, Fan ID позволил иностранным болельщикам приехать в Россию без визы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных