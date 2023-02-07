Минцифры разработало мобильное приложение для Fan ID
Минцифры России разработало мобильное приложение «Карта болельщика», говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
«Чтобы сервисы Карты болельщика стали ещё удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе», – говорится в сообщении.
В приложении можно оформить Fan ID на себя или детей, передать билет другому человеку, узнать расписание, добавить матч в календарь, а также перейти на сайт клуба для покупки билета. В скором времени можно будет оформлять карту в приложении без посещения МФЦ, добавили в Минцифры. Бета-версию приложения можно скачать в AppStore, AppGallery, Google Play и RuStore.
Fan ID был официально введен на играх чемпионата России по футболу, начиная с сезона 2022/23, закон об этом в декабре 2021 г. подписал президент РФ Владимир Путин. На данный момент его оформление обязательно для посещения стадионов в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Как сообщалось ранее, в 2023 г. он будет действовать на всех аренах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Система Fan ID была впервые использована на матчах футбольного Кубка конфедераций в 2017 г., а потом внедрена во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. В рамках футбольного турнира Евро-2020, ряд матчей которого прошли в Санкт-Петербурге, Fan ID позволил иностранным болельщикам приехать в Россию без визы.