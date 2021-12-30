Путин подписал закон о Fan ID
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные мероприятия, следует из материалов, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что Fan ID является персонифицированной картой, позволяющей посещать спортивные мероприятия после идентификации зрителя. Она является обязательной на мероприятиях, перечень которых определит правительство России. Для того, чтобы попасть на такое мероприятие или стать его участником, необходимо предъявить персонифицированную карту на входе.
Документ вступит в силу с 1 июня 2022 г.
Для получения Fan ID нужно направить заявление через портал «Госуслуги». Основанием для отказа может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, или информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».
Система Fan ID была впервые использована на матчах футбольного Кубка конфедераций в 2017 г., а потом внедрена во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. В рамках футбольного турнира Евро-2020, ряд матчей которого прошли в Санкт-Петербурге, Fan ID позволил иностранным болельщикам приехать в Россию без визы.