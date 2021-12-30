Путин подписал закон о Fan ID

Система Fan ID была впервые использована на матчах футбольного Кубка конфедераций в 2017 г., а потом внедрена во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. В рамках футбольного турнира Евро-2020, ряд матчей которого прошли в Санкт-Петербурге, Fan ID позволил иностранным болельщикам приехать в Россию без визы.