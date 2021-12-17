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Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении с 1 июня 2022 г. паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные мероприятия. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента. 

Законопроект внесло в Госдуму правительство, он вносит поправки в закон «О физической культуре и спорте в РФ». Правительство должно будет определить перечень спортивных соревнований, при посещении которых потребуется паспорт болельщика. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 г. 

«В этих случаях реализация входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований, будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации», — сказано в документе.

Для получения Fan ID нужно направить заявление через портал «Госуслуг». Основанием для отказа может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, или информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния», отмечается в сообщении Госдумы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных