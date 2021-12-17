Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий

Для получения Fan ID нужно направить заявление через портал «Госуслуг». Основанием для отказа может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, или информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния», отмечается в сообщении Госдумы.