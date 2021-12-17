Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении с 1 июня 2022 г. паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные мероприятия. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Законопроект внесло в Госдуму правительство, он вносит поправки в закон «О физической культуре и спорте в РФ». Правительство должно будет определить перечень спортивных соревнований, при посещении которых потребуется паспорт болельщика. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 г.
«В этих случаях реализация входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение таких соревнований, будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении установленного порядка идентификации и аутентификации», — сказано в документе.
Для получения Fan ID нужно направить заявление через портал «Госуслуг». Основанием для отказа может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, или информации «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния», отмечается в сообщении Госдумы.