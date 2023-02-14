Совет директоров VK одобрил возможность перерегистрации компании в России
VK Company Limited (VK) объявила о том, что совет директоров компании одобрил возможность перерегистрации компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований, говорится в сообщении пресс-службы.
«В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций», – рассказали в компании.
Если перерегистрация будет осуществлена, то VK по законодательству РФ станет международной публичной компанией. VK намерена сохранить статус публичной компании и будет регулярно предоставлять информацию о ходе процедуры редомициляции, которая, как отметили в компании, позволит продолжить деятельность в качестве юрлица в РФ и повысить эффективность управления.
На фоне новостей о возможной перерегистрации VK, расписки компании в момент подорожали на 4,68%, до 505 руб. за шт. По данным на 10:11, бумаги подешевели до 497,2 руб. за шт.
Ранее в ноябре 2022 г. нидерландская инвесткомпания Prosus вышла из состава акционеров VK через списание своей доли в 25,7% в пользу медиахолдинга. Полученные акции VK продала менеджменту. Сумма сделки составила 24,8 млрд руб. В пресс-службе VK добавили, что отвечать за программу мотивации менеджмента для развития стратегических направлений VK будет компания «Сингулярити Лаб». Ее возглавляет старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.