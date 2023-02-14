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Совет директоров VK одобрил возможность перерегистрации компании в России

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VK Company Limited (VK) объявила о том, что совет директоров компании одобрил возможность перерегистрации компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований, говорится в сообщении пресс-службы.

«В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций», – рассказали в компании.

Если перерегистрация будет осуществлена, то VK по законодательству РФ станет международной публичной компанией. VK намерена сохранить статус публичной компании и будет регулярно предоставлять информацию о ходе процедуры редомициляции, которая, как отметили в компании, позволит продолжить деятельность в качестве юрлица в РФ и повысить эффективность управления.

На фоне новостей о возможной перерегистрации VK, расписки компании в момент подорожали на 4,68%, до 505 руб. за шт. По данным на 10:11, бумаги подешевели до 497,2 руб. за шт.

Ранее в ноябре 2022 г. нидерландская инвесткомпания Prosus вышла из состава акционеров VK через списание своей доли в 25,7% в пользу медиахолдинга. Полученные акции VK продала менеджменту. Сумма сделки составила 24,8 млрд руб. В пресс-службе VK добавили, что отвечать за программу мотивации менеджмента для развития стратегических направлений VK будет компания «Сингулярити Лаб». Ее возглавляет старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных