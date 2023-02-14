Совет директоров VK одобрил возможность перерегистрации компании в России

Ранее в ноябре 2022 г. нидерландская инвесткомпания Prosus вышла из состава акционеров VK через списание своей доли в 25,7% в пользу медиахолдинга. Полученные акции VK продала менеджменту. Сумма сделки составила 24,8 млрд руб. В пресс-службе VK добавили, что отвечать за программу мотивации менеджмента для развития стратегических направлений VK будет компания «Сингулярити Лаб». Ее возглавляет старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.