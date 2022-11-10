Prosus вышла из состава акционеров VK
Нидерландская инвесткомпания Prosus выходит из состава акционеров VK через списание акций в пользу медиахолдинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.
Отмечается, что Prosus передала компании свою долю в 25,7%. «VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании», — говорится в сообщении.
Полученные акции VK продала менеджменту. Сумма сделки составила 24,8 млрд руб. На фоне сделки акции VK растут на более чем на 6%.
В пресс-службе VK добавили, что отвечать за программу мотивации менеджмента для развития стратегических направлений VK будет компания «Сингулярити Лаб». Ее возглавляет старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.
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