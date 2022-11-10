Газета
Бизнес

Prosus вышла из состава акционеров VK

Ведомости

Нидерландская инвесткомпания Prosus выходит из состава акционеров VK через списание акций в пользу медиахолдинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK. 

Отмечается, что Prosus передала компании свою долю в 25,7%. «VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании», — говорится в сообщении.

Полученные акции VK продала менеджменту. Сумма сделки составила 24,8 млрд руб. На фоне сделки акции VK растут на более чем на 6%. 

В пресс-службе VK добавили, что отвечать за программу мотивации менеджмента для развития стратегических направлений VK будет компания «Сингулярити Лаб». Ее возглавляет старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов. 

Prosus является дочерней компанией южноафриканского холдинга Naspers. Инвесткомпания сообщила о планах списать свою долю в VK еще 7 марта 2022 г. Агентство Bloomberg оценивало стоимость доли компании в $769 млн. 

В мае Prosus объявила о выходе из Avito и начале поиска покупателя для акций российского сервиса. В середине июня Bloomberg сообщил, что VK ведет переговоры о покупке у нидерландской компании «Авито». 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных