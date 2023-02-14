«Связной» намерен инициировать банкротство

Кроме того, в июле прошлого года Альфа-банк подал иски к «Связному» и кипрской DTSRetail Ltd. (владеет 69,25% ритейлера) о взыскании с компании 6 млрд руб. из-за просрочки по погашению задолженности. Однако 24 ноября производство по иску к DTS Retail было прекращено, аналогичное решение суд принял 14 декабря по иску к «Связному». Как сообщил «Ведомостям» представитель Альфа-банка, банк и ритейлер договорились заключить мировое соглашение.