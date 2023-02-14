«Связной» намерен инициировать банкротство
«Сеть Связной» намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, говорится в сообщении на Федресурсе.
«Заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Сеть Связной» банкротом», — сказано в сообщении.
Среди кредиторов указаны Совкомбанк, Альфа-банк, «Мерлион», «РБ Факторинг», «Вымпелком».
В октябре 2022 г. о намерении инициировать банкротство «Связного» сообщал Совкомбанк, которому ритейлер задолжал 2,5 млрд руб., в январе 2023 г. аналогичное заявление сделал торговый центр «Авиапарк».
В прошлом году к «Связному» было подано несколько исков. В декабре 2022 г. суд удовлетворил иск «Вымпелкома» и взыскал с ритейлера 839 млн руб. авансового платежа. В январе 2023 г. суд взыскал со «Связного» 5 млрд руб. в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion).
Кроме того, в июле прошлого года Альфа-банк подал иски к «Связному» и кипрской DTSRetail Ltd. (владеет 69,25% ритейлера) о взыскании с компании 6 млрд руб. из-за просрочки по погашению задолженности. Однако 24 ноября производство по иску к DTS Retail было прекращено, аналогичное решение суд принял 14 декабря по иску к «Связному». Как сообщил «Ведомостям» представитель Альфа-банка, банк и ритейлер договорились заключить мировое соглашение.