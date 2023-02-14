Газета
Технологии

«Связной» намерен инициировать банкротство

Ведомости

«Сеть Связной» намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, говорится в сообщении на Федресурсе. 

«Заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Сеть Связной» банкротом», — сказано в сообщении.

Среди кредиторов указаны Совкомбанк, Альфа-банк, «Мерлион», «РБ Факторинг», «Вымпелком». 

В октябре 2022 г. о намерении инициировать банкротство «Связного» сообщал Совкомбанк, которому ритейлер задолжал 2,5 млрд руб., в январе 2023 г. аналогичное заявление сделал торговый центр «Авиапарк».

В прошлом году к «Связному» было подано несколько исков. В декабре 2022 г. суд удовлетворил иск «Вымпелкома» и взыскал с ритейлера 839 млн руб. авансового платежа. В январе 2023 г. суд взыскал со «Связного» 5 млрд руб. в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion). 

Кроме того, в июле прошлого года Альфа-банк подал иски к «Связному» и кипрской DTSRetail Ltd. (владеет 69,25% ритейлера) о взыскании с компании 6 млрд руб. из-за просрочки по погашению задолженности. Однако 24 ноября производство по иску к DTS Retail было прекращено, аналогичное решение суд принял 14 декабря по иску к «Связному». Как сообщил «Ведомостям» представитель Альфа-банка, банк и ритейлер договорились заключить мировое соглашение.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных