Альфа-банк и «Связной» договорились о мировом соглашении по долгу в 6 млрд рублей

В конце октября «Ведомости» писали о переговорах Альфа-банка и «Связного» по мировому соглашению. Источник издания утверждал, что банк и ритейлер пытаются договориться о рассрочке по выплате долга в 6 млрд руб. Информацию подтвердил представитель Альфа-банка, уточнив, что речь идет не о единоразовом погашении, а о рассрочке обязательств.