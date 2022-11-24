Альфа-банк и «Связной» договорились о мировом соглашении по долгу в 6 млрд рублей
Альфа-банк и «Связной» договорились заключить мировое соглашение по долгу на 6 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Альфа-банка.
«Банк договорился с компанией “Связной” о реструктуризации обязательств. Прекращение производства по данному делу стало частью сделки. Мировое соглашение между банком и “Связным” будет рассмотрено Арбитражным судом в декабре», — рассказал представитель банка.
«Ведомости» направили запрос в «Связной».
24 ноября Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску банка к компании DTS Retail (владеет «Связным»), следует из данных картотеки суда. В то же время в производстве суда по-прежнему находится другой иск Альфа-банка к российскому юрлицу ритейлера ООО «Сеть Связной». Очередное заседание по делу назначено на 8 декабря.
В конце октября «Ведомости» писали о переговорах Альфа-банка и «Связного» по мировому соглашению. Источник издания утверждал, что банк и ритейлер пытаются договориться о рассрочке по выплате долга в 6 млрд руб. Информацию подтвердил представитель Альфа-банка, уточнив, что речь идет не о единоразовом погашении, а о рассрочке обязательств.
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