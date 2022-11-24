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Альфа-банк и «Связной» договорились о мировом соглашении по долгу в 6 млрд рублей

Ведомости

Альфа-банк и «Связной» договорились заключить мировое соглашение по долгу на 6 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Альфа-банка.

«Банк договорился с компанией “Связной” о реструктуризации обязательств. Прекращение производства по данному делу стало частью сделки. Мировое соглашение между банком и “Связным” будет рассмотрено Арбитражным судом в декабре», — рассказал представитель банка.

«Ведомости» направили запрос в «Связной». 

24 ноября Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску банка к компании DTS Retail (владеет «Связным»), следует из данных картотеки суда. В то же время в производстве суда по-прежнему находится другой иск Альфа-банка к российскому юрлицу ритейлера ООО «Сеть Связной». Очередное заседание по делу назначено на 8 декабря.

В конце октября «Ведомости» писали о переговорах Альфа-банка и «Связного» по мировому соглашению. Источник издания утверждал, что банк и ритейлер пытаются договориться о рассрочке по выплате долга в 6 млрд руб. Информацию подтвердил представитель Альфа-банка, уточнив, что речь идет не о единоразовом погашении, а о рассрочке обязательств. 

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Ранее по теме: «Связной» и Альфа-банк ведут переговоры о рассрочке по выплате долга в 6 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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