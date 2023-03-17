В Госдуму поступили проекты со штрафами до 500 млн рублей за утечку данных

Собеседник в правительстве уточнил, что поправки планируется внести в статьи 272 (неправомерный доступ к информации), 273 (распространение вредоносных программ) и 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи информации). В декабре 2022 г. источник «РИА Новости» в Минцифры сообщил, что наказание рассчитано на физических лиц. На тот момент предлагалось установить его в размере от 300 000 до 2 млн руб., а также рассматривалось наказание до 10 лет лишения свободы .