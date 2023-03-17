Газета
Технологии

В Госдуму поступили проекты со штрафами до 500 млн рублей за утечку данных

Ведомости

Минцифры передало комитету Госдумы по информполитике, IT и связи два законопроекта, которые ужесточают административную ответственность за утечку персональных данных и вводят уголовное наказание за кражу и продажу такой информации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Первый законопроект усиливает административную ответственность за утечку данных и вводит оборотные штрафы для компаний в диапазоне от 5 до 500 млн руб. Максимальный штраф компания может получить при повторном инциденте с момента вступления закона в силу.

Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании профильного комитета Госдумы 15 марта сообщил, что проект, ужесточающий административную ответственность, будет внесен в Госдуму уже в апреле. В этом же месяце нижняя палата рассмотрит проект, который вводит уголовную ответственность за кражу и продажу персональных данных, отмечает «Коммерсантъ», ссылаясь на презентацию к выступлению министра.

Путин поручил разобраться с оборотными штрафами за утечки данных к июлю

Отрасль сопротивляется принятию этого законопроекта с весны 2022 года

Собеседник в правительстве уточнил, что поправки планируется внести в статьи 272 (неправомерный доступ к информации), 273 (распространение вредоносных программ) и 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи информации). В декабре 2022 г. источник «РИА Новости» в Минцифры сообщил, что наказание рассчитано на физических лиц. На тот момент предлагалось установить его в размере от 300 000 до 2 млн руб., а также рассматривалось наказание до 10 лет лишения свободы .

Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных обсуждается с весны 2022 г. В декабре прошлого года Шадаев сообщил, что Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных вплоть до 3% от оборота организации.

Согласно изменениям в законе «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2022 г., в случае утечки данных оператор обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц. В настоящее время максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 000 руб. (ст. 13.11 КоАП РФ).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных