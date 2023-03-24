Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю 28 марта
Космический корабль «Союз МС-22», обшивка которого была повреждена в декабре прошлого года, вернется на Землю 28 марта, сообщил Telegram-канал «Роскосмоса».
«Расстыковка корабля от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС — в 12:57 мск. Посадка спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган — в 14:45 мск», – говорится в сообщении.
На корабле не будет экипажа, но на его борту будет 218 кг груза, включая оборудование станции для анализа или повторного использования, а также результаты научных исследований.
После отстыковки корабля номер экипажа экспедиции на МКС сменится с 68-го на 69-й, добавили в «Роскосмосе».
15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа.
В январе было принято решение продлить миссию экипажа корабля, а «Союз МС-22» спустить на Землю уже без экипажа. При этом корабль, сообщили тогда, доставит на Землю со станции грузы и научное оборудование.