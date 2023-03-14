Корабль «Прогресс» вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором
Космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Это уже второй раз за месяц. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«Сегодня орбита Международной космической станции второй раз за месяц была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Двигатели корабля, пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 14:54 по московскому времени. Они проработали 155 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с», – говорится в сообщении госкорпорации.
В итоге, предварительно, средняя высота орбиты МКС выросла на 500 м до 419 км. В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что за все время полета станции проведены 336 коррекций высота ее орбиты (из них 34 с целью уклонения от космического мусора), в том числе 185 – благодаря двигателям кораблей «Прогресс».
В прошлый раз «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором 6 марта. Тогда же после выполнения маневра, предварительно, средняя высота орбиты МКС выросла на 1,2 км до 418,6 км.
В госкорпорации добавили, что сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.