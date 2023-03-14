Корабль «Прогресс» вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором

«Сегодня орбита Международной космической станции второй раз за месяц была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Двигатели корабля, пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 14:54 по московскому времени. Они проработали 155 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с», – говорится в сообщении госкорпорации.