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Корабль «Прогресс» вновь увел МКС от столкновения с космическим мусором

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Космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Это уже второй раз за месяц. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Сегодня орбита Международной космической станции второй раз за месяц была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Двигатели корабля, пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 14:54 по московскому времени. Они проработали 155 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с», – говорится в сообщении госкорпорации.

В итоге, предварительно, средняя высота орбиты МКС выросла на 500 м до 419 км. В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что за все время полета станции проведены 336 коррекций высота ее орбиты (из них 34 с целью уклонения от космического мусора), в том числе 185 – благодаря двигателям кораблей «Прогресс».

В прошлый раз «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором 6 марта. Тогда же после выполнения маневра, предварительно, средняя высота орбиты МКС выросла на 1,2 км до 418,6 км.

В госкорпорации добавили, что сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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