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Корабль «Прогресс» увел МКС от столкновения с космическим мусором

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Космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Двигатели корабля, пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 15:42 по московскому времени. Они проработали 376 секунд и выдали импульс величиной 0,7 м/с», – следует из сообщения госкорпорации.

После выполнения маневра, предварительно, средняя высота орбиты МКС выросла на 1,2 км – до 418,6 км, добавили в «Роскосмосе». В госкорпорации отметили, что за все время полета станции проведены 334 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 183 – с помощью двигателей кораблей «Прогресс».

В «Роскосмосе» напомнили, что сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, Анны Кикиной и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Манн, Джоша Кассада, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, астронавта JAXA Коити Ваката и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

3 марта американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находились четыре человека, в том числе российский космонавт, прибыл на МКС. Корабль отправился к МКС 2 марта. На борту корабля находились российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Ранее по теме: «Роскосмос» анонсировал отправку своих космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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