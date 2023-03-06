Корабль «Прогресс» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Двигатели корабля, пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 15:42 по московскому времени. Они проработали 376 секунд и выдали импульс величиной 0,7 м/с», – следует из сообщения госкорпорации.
После выполнения маневра, предварительно, средняя высота орбиты МКС выросла на 1,2 км – до 418,6 км, добавили в «Роскосмосе». В госкорпорации отметили, что за все время полета станции проведены 334 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 183 – с помощью двигателей кораблей «Прогресс».
В «Роскосмосе» напомнили, что сейчас на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, Анны Кикиной и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Манн, Джоша Кассада, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, астронавта JAXA Коити Ваката и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.
3 марта американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находились четыре человека, в том числе российский космонавт, прибыл на МКС. Корабль отправился к МКС 2 марта. На борту корабля находились российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.