Корабль «Прогресс» увел МКС от столкновения с космическим мусором

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором. Двигатели корабля, пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 15:42 по московскому времени. Они проработали 376 секунд и выдали импульс величиной 0,7 м/с», – следует из сообщения госкорпорации.