Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на МКС
Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находятся четыре человека, в том числе российский космонавт, прибыла на Международную космическую станцию. Его стыковку подтвердила компания SpaceX в Twitter.
«Стыковка подтверждена!», – следует из сообщения из соцсети.
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС накануне – 2 марта. На борту корабля находятся российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.
В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Первая из них состоялась осенью прошлого года.
В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon-5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. После миссии Crew-6 во второй половине 2023 г. на «Союзе МС-24» на МКС отправится астронавт NASA Лорал О’Хара.