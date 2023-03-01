Газета
Общество

«Роскосмос» анонсировал отправку своих космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon

Ведомости

Российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях Crew Dragon в 2023-2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«По соглашению о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA Константину Борисову предстоит отправиться на Международную космическую станцию в составе экипажа миссии Crew-7 во второй половине 2023 г., Александру Гребенкину — в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 г.», – указано в сообщении.

В госкорпорации напомнили, что прошлым летом в рамках программы МКС «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на Crew Dragon и американских астронавтов на кораблях «Союз МС». Осенью 2022 г. стартовали полеты астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» и космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной на Crew Dragon (миссия Crew-5).

«2 марта 2023 г. на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС предстоит отправиться космонавту Роскосмоса Андрею Федяеву, во второй половине 2023 года на «Союзе МС-24» — астронавту NASA Лорал О’Хара», – добавили в госкорпорации.

Ранее по теме: В «Роскосмосе» заявили о рисках размещения космонавтов на Crew Dragon

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных