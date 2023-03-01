«Роскосмос» анонсировал отправку своих космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon
Российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях Crew Dragon в 2023-2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«По соглашению о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA Константину Борисову предстоит отправиться на Международную космическую станцию в составе экипажа миссии Crew-7 во второй половине 2023 г., Александру Гребенкину — в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 г.», – указано в сообщении.
В госкорпорации напомнили, что прошлым летом в рамках программы МКС «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на Crew Dragon и американских астронавтов на кораблях «Союз МС». Осенью 2022 г. стартовали полеты астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» и космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной на Crew Dragon (миссия Crew-5).
«2 марта 2023 г. на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС предстоит отправиться космонавту Роскосмоса Андрею Федяеву, во второй половине 2023 года на «Союзе МС-24» — астронавту NASA Лорал О’Хара», – добавили в госкорпорации.