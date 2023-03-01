«Роскосмос» анонсировал отправку своих космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon

В госкорпорации напомнили, что прошлым летом в рамках программы МКС «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на Crew Dragon и американских астронавтов на кораблях «Союз МС». Осенью 2022 г. стартовали полеты астронавта NASA Франциско Рубио на «Союзе МС-22» и космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной на Crew Dragon (миссия Crew-5).