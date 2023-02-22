В «Роскосмосе» заявили о рисках размещения космонавтов на Crew Dragon
«Роскосмос» счел рискованным размещать российских космонавтов неисправного «Союза МС-22» на Crew Dragon. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Видео опубликовано на YouTube-канале госкорпорации.
Крикалев рассказал, что NASA предложило помощь российским коллегам, когда на «Союзе МС-22» возникла нештатная ситуация. Специалисты стран вместе изучали возможность размещения российских космонавтов на Crew Dragon и просчитывали риски.
«Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле, потому что теоретически это возможно. Но практически начали смотреть, что это за собой повлечет, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция», — сказал Крикалев.
По его словам, было принято следующее решение: если потребуется эвакуация экипажа «Союза», один космонавт перейдет на американский корабль, а два других останутся на борту российского. В то же время вероятность такой ситуации «чрезвычайно низка», подчеркнул Крикалев.
15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о падении давления в охлаждающей системе «Союза МС-22» из-за повреждения обшивки космического корабля. Позже в госкорпорации отметили, что нештатная ситуация могла возникнуть из-за попадания микрометеорита в радиатор. 22 февраля Крикалев уточнил, что микрометеорит попал «не просто в радиатор, а в трубочку на этом радиаторе».
Несмотря на повреждение корабля, температура на борту находится в пределах нормы и не является критичной, передали слова членов экипажа в «Роскосмосе». В начале февраля стало известно, что «Союз МС-22» вернется на Землю в марте без экипажа. Космонавты останутся на МКС и вернутся по окончании экспедиции на корабле-спасателе «Союз МС-23». Ожидалось, что корабль отправят к МКС 20 февраля, однако позже «Роскосмос» отложил его запуск из-за поломки «Прогресса МС-21».