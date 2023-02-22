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В «Роскосмосе» заявили о рисках размещения космонавтов на Crew Dragon

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«Роскосмос» счел рискованным размещать российских космонавтов неисправного «Союза МС-22» на Crew Dragon. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Видео опубликовано на YouTube-канале госкорпорации.

Крикалев рассказал, что NASA предложило помощь российским коллегам, когда на «Союзе МС-22» возникла нештатная ситуация. Специалисты стран вместе изучали возможность размещения российских космонавтов на Crew Dragon и просчитывали риски.

«Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле, потому что теоретически это возможно. Но практически начали смотреть, что это за собой повлечет, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция», — сказал Крикалев.

По его словам, было принято следующее решение: если потребуется эвакуация экипажа «Союза», один космонавт перейдет на американский корабль, а два других останутся на борту российского. В то же время вероятность такой ситуации «чрезвычайно низка», подчеркнул Крикалев.

15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о падении давления в охлаждающей системе «Союза МС-22» из-за повреждения обшивки космического корабля. Позже в госкорпорации отметили, что нештатная ситуация могла возникнуть из-за попадания микрометеорита в радиатор. 22 февраля Крикалев уточнил, что микрометеорит попал «не просто в радиатор, а в трубочку на этом радиаторе».

Несмотря на повреждение корабля, температура на борту находится в пределах нормы и не является критичной, передали слова членов экипажа в «Роскосмосе». В начале февраля стало известно, что «Союз МС-22» вернется на Землю в марте без экипажа. Космонавты останутся на МКС и вернутся по окончании экспедиции на корабле-спасателе «Союз МС-23». Ожидалось, что корабль отправят к МКС 20 февраля, однако позже «Роскосмос» отложил его запуск из-за поломки «Прогресса МС-21».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных