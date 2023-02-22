В «Роскосмосе» заявили о рисках размещения космонавтов на Crew Dragon

Несмотря на повреждение корабля, температура на борту находится в пределах нормы и не является критичной, передали слова членов экипажа в «Роскосмосе». В начале февраля стало известно, что «Союз МС-22» вернется на Землю в марте без экипажа. Космонавты останутся на МКС и вернутся по окончании экспедиции на корабле-спасателе «Союз МС-23». Ожидалось, что корабль отправят к МКС 20 февраля, однако позже «Роскосмос» отложил его запуск из-за поломки «Прогресса МС-21».