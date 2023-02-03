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«Роскосмос» анонсировал возвращение корабля «Союз МС-22» в марте

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Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором будет возвращен на Землю в марте без членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». 

«Корабль «Союз МС-22» вернется домой в марте 2023 г. На борту не будет космонавтов, но беспилотный «Союз» доставит на Землю грузы и научное оборудование — вчера Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина подготовили его к отправке», – сказано в сообщении.

15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. 

11 января исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что миссия экипажа корабля будет продлена на несколько месяцев. Тогда же в госкорпорации сообщили, что корабль-спасатель «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, а «Союз МС-22» будет спущен на Землю уже без экипажа. Он останется на МКС и по окончании экспедиции вернется на этом корабле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных