«Роскосмос» анонсировал возвращение корабля «Союз МС-22» в марте
Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором будет возвращен на Землю в марте без членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Корабль «Союз МС-22» вернется домой в марте 2023 г. На борту не будет космонавтов, но беспилотный «Союз» доставит на Землю грузы и научное оборудование — вчера Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина подготовили его к отправке», – сказано в сообщении.
15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа.
11 января исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что миссия экипажа корабля будет продлена на несколько месяцев. Тогда же в госкорпорации сообщили, что корабль-спасатель «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, а «Союз МС-22» будет спущен на Землю уже без экипажа. Он останется на МКС и по окончании экспедиции вернется на этом корабле.