«Роскосмос» анонсировал возвращение корабля «Союз МС-22» в марте

11 января исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что миссия экипажа корабля будет продлена на несколько месяцев. Тогда же в госкорпорации сообщили, что корабль-спасатель «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, а «Союз МС-22» будет спущен на Землю уже без экипажа. Он останется на МКС и по окончании экспедиции вернется на этом корабле.