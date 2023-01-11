В «Роскосмосе» назвали причину повреждения корабля «Союз МС-22»
Причиной повреждения космического корабля «Союз МС-22» стал удар метеорита, а не техническая неисправность, возникшая при производстве корабля. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
«Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее 1 миллиметра», — сказано в сообщении.
Помимо этого, в «Роскосмосе» сообщили, что корабль-спасатель «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, а «Союз МС-22» будет спущен на Землю уже без экипажа. Он останется на «Союзе МС-23» и по окончании экспедиции вернется на этом корабле.
15 декабря «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. Их жизни ничто не угрожает, уточнили в компании.