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«РИА Новости»: ускоренная отправка корабля-спасателя «Союз» к МКС займет месяц

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Ускоренная отправка к Международной космической станции (МКС) корабля-спасателя «Союз» взамен поврежденного «Союза МС-22» займет у «Роскосмоса» около одного месяца, однако решение пока не принято, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. 

«Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца», — сообщил источник, уточнив, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24».

15 декабря «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. Источник «РИА Новости» заявил, что температура в корабле достигла +50 градусов, в «Роскосмосе» опровергли эти сообщения. 

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«В пятницу специалисты Центра управления полетами совместно с космонавтами на борту МКС провели ряд тестов систем пилотируемого корабля «Союз МС-22», в том числе измерение температуры в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке), где температура составила около +30 градусов Цельсия. Это незначительное изменение температурного режима», — пояснили в госкорпорации.

17 декабря в пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, что полет российского сегмента МКС продолжается штатно, жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает, а специалисты постоянно контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента и «Союза» после произошедшей 15 декабря разгерметизации радиатора внешней системы терморегулирования корабля. В госкорпорации анонсировали совещание в конце декабря, на котором будут приняты решения по дальнейшим действиям. 

Кроме того, на Байконуре продолжается подготовка к запуску корабля «Союз МС-23», который был запланировал на март. «При необходимости она может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки», — говорится в сообщении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных