«РИА Новости»: ускоренная отправка корабля-спасателя «Союз» к МКС займет месяц

«Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца», — сообщил источник, уточнив, что сейчас на Байконуре находятся два корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24».