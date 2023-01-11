Миссию экипажа корабля «Союз МС-22» продлят на несколько месяцев

Ранее сегодня в «Роскосмосе» рассказали, что причиной повреждения «Союза МС-22» стал удар метеорита, а не техническая неисправность, возникшая при производстве корабля. Корабль-спасатель «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, а «Союз МС-22» будет спущен на Землю уже без экипажа, подчеркнули там. Он останется на МКС и по окончании экспедиции вернется на этом корабле.