Миссию экипажа корабля «Союз МС-22» продлят на несколько месяцев
Миссия экипажа космического корабля «Союз МС-22» будет, скорее всего, продлена на несколько месяцев, сообщил журналистам исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
«Поскольку планируется прибытие нового корабля, следующая замена экипажей предполагается через полгода, мы, вероятно, продлим срок работы 68-й экспедиции на борту станции еще на несколько месяцев», – приводит его слова «Интерфакс».
При этом глава программы МКС в NASA Джоэль Монталбано подчеркнул, что один из членов экипажа «Союза» может пересесть на американский Crew Dragon, если возникнет нештатная ситуация до прибытия «Союза МС-23» на МКС.
Ранее сегодня в «Роскосмосе» рассказали, что причиной повреждения «Союза МС-22» стал удар метеорита, а не техническая неисправность, возникшая при производстве корабля. Корабль-спасатель «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, а «Союз МС-22» будет спущен на Землю уже без экипажа, подчеркнули там. Он останется на МКС и по окончании экспедиции вернется на этом корабле.
15 декабря «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. Их жизни ничто не угрожает, уточнили в компании.