«Роскосмос» отложил запуск корабля «Союз МС-23»
Запуск корабля «Союз МС-23» отложен на дату не позднее первой декады марта, передает пресс-служба «Роскосмоса» со ссылкой главу госкорпорации Юрия Борисова.
«Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки (корабля "Прогресс МС-21"), запуск корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта», – отметил Борисов.
11 февраля пресс-служба госкорпорации сообщила, что «Прогресс МС-21», который должен был завершить свой полет в составе Международной космической станции (МКС), разгерметизирован. По информации госкорпорации, температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. В пресс-службе добавили, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресса МС-22». Позже уточнялось, что причиной разгерметизации «Прогресса МС-21» стала утечка теплоносителя.
15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. Источник «РИА Новости» заявлял, что температура в корабле достигла +50 градусов, в «Роскосмосе» опровергли эти сообщения.