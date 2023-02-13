«Роскосмос» отложил запуск корабля «Союз МС-23»

11 февраля пресс-служба госкорпорации сообщила, что «Прогресс МС-21», который должен был завершить свой полет в составе Международной космической станции (МКС), разгерметизирован. По информации госкорпорации, температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. В пресс-службе добавили, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресса МС-22». Позже уточнялось, что причиной разгерметизации «Прогресса МС-21» стала утечка теплоносителя.