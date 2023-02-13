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«Роскосмос» отложил запуск корабля «Союз МС-23»

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Запуск корабля «Союз МС-23» отложен на дату не позднее первой декады марта, передает пресс-служба «Роскосмоса» со ссылкой главу госкорпорации Юрия Борисова.

«Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки (корабля "Прогресс МС-21"), запуск корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта», – отметил Борисов.

11 февраля пресс-служба госкорпорации сообщила, что «Прогресс МС-21», который должен был завершить свой полет в составе Международной космической станции (МКС), разгерметизирован. По информации госкорпорации, температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. В пресс-службе добавили, что инцидент не повлиял на стыковку с МКС «Прогресса МС-22». Позже уточнялось, что причиной разгерметизации «Прогресса МС-21» стала утечка теплоносителя.

15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. Источник «РИА Новости» заявлял, что температура в корабле достигла +50 градусов, в «Роскосмосе» опровергли эти сообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных