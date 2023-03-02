Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стратовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщает NASA в Twitter.
Запуск прошел в 00.34 по восточному времени (8.34 мск). Спустя десять минут после старта Crew Dragon успешно отделился от ракеты Falcon 9. Стыковка с МКС запланирована 3 марта, уточнили в NASA.
На борту корабля находятся российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Полет должен был состояться 27 февраля, однако его отменили за две минуты до старта. Позже в NASA пояснили, что такое решение было принято из-за засорившегося фильтра наземной системы подачи жидкости-воспламенителя, предназначенной для двигателя ракеты.
В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Первая из них состоялась осенью прошлого года.
В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon-5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. После миссии Crew-6 во второй половине 2023 г. на «Союзе МС-24» на МКС отправится астронавт NASA Лорал О’Хара.
Накануне, 1 марта, в «Роскосмосе» сообщили, что перекрестные полеты продолжатся в 2023-2024 гг. На Crew Dragon-7 во второй половине текущего года на МКС отправится российский космонавт Константин Борисов. Также в первой половине 2024 г. запланирована миссия Crew-8, в составе экипажа которой — космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.