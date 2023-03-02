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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС

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Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стратовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщает NASA в Twitter. 

Запуск прошел в 00.34 по восточному времени (8.34 мск). Спустя десять минут после старта Crew Dragon успешно отделился от ракеты Falcon 9. Стыковка с МКС запланирована 3 марта, уточнили в NASA. 

На борту корабля находятся российский космонавт Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Полет должен был состояться 27 февраля, однако его отменили за две минуты до старта. Позже в NASA пояснили, что такое решение было принято из-за засорившегося фильтра наземной системы подачи жидкости-воспламенителя, предназначенной для двигателя ракеты.

В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Первая из них состоялась осенью прошлого года. 

В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon-5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. После миссии Crew-6 во второй половине 2023 г. на «Союзе МС-24» на МКС отправится астронавт NASA Лорал О’Хара.

Накануне, 1 марта, в «Роскосмосе» сообщили, что перекрестные полеты продолжатся в 2023-2024 гг. На Crew Dragon-7 во второй половине текущего года на МКС отправится российский космонавт Константин Борисов. Также в первой половине 2024 г. запланирована миссия Crew-8, в составе экипажа которой — космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных