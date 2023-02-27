Запуск Crew Dragon с российским космонавтом отменили за две минуты до старта
Запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon был отменен за две минуты до старта. Об этом NASA сообщило в Twitter.
«Сегодняшний запуск Crew6 был отменен из-за проблемы с наземными системами», — говорится в сообщении.
Полет к Международной космической станции (МКС) был запланирован на 01:45 по времени Восточного побережья США (09.45 мск). В экипаж космического корабля входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Предполагается, что космонавты проведут на станции полгода.
Позже в NASA сообщили, что откажутся от полета во вторник, 28 февраля, из-за неблагоприятной погоды. Запуск Crew Dragon - 6 решили перенести на 2 марта в 12.34 по восточному времени (20.34 мск).
Ранее запуск Crew Dragon - 6 перенесли с 26 на 27 февраля. Такое решение было принято из-за необходимости завершить предстартовую подготовку ракеты-носителя, пояснили в NASA.
В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Первая из них состоялась осенью прошлого года. В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon - 5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.