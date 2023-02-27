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Запуск Crew Dragon с российским космонавтом отменили за две минуты до старта

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Запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon был отменен за две минуты до старта. Об этом NASA сообщило в Twitter. 

«Сегодняшний запуск Crew6 был отменен из-за проблемы с наземными системами», — говорится в сообщении.

Полет к Международной космической станции (МКС) был запланирован на 01:45 по времени Восточного побережья США (09.45 мск). В экипаж космического корабля входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Предполагается, что космонавты проведут на станции полгода.

Позже в NASA сообщили, что откажутся от полета во вторник, 28 февраля, из-за неблагоприятной погоды. Запуск Crew Dragon - 6 решили перенести на 2 марта в 12.34 по восточному времени (20.34 мск).

Ранее запуск Crew Dragon - 6 перенесли с 26 на 27 февраля. Такое решение было принято из-за необходимости завершить предстартовую подготовку ракеты-носителя, пояснили в NASA.

В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Первая из них состоялась осенью прошлого года. В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon - 5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных