«Известия»: в России могут внедрить отечественную платформу eSIM

Операторы опасаются, отмечает издание, что под давлением санкций или в инициативном порядке разработчики могут отозвать сертификаты на ПО, необходимое для подключения новых виртуальных симок к сотовым сетям. Такие риски распространяются только на неподключенные eSIM, уже работающие виртуальные карты после активации ничем не отличаются с точки зрения функционала от обычных симок. Но восстановить привязанный к eSIM номер в случае, например, потери смартфона, уже не получится, если неподключенные eSIM будут деактивированы.