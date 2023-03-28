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«Известия»: в России могут внедрить отечественную платформу eSIM

Ведомости

Минцифры, ФСБ и НИИ радио (НИИР) из-за санкционных рисков обсуждают внедрение в России отечественной платформы, обслуживающей виртуальные SIM-карты – eSIM, пишут «Известия».

Как рассказали в Минцифры, на территории НИИР планируется развернуть пилотную зону с российским программно-аппаратным комплексом. Российские операторы, подключившись к нему, смогут протестировать инфраструктуру в работе виртуальных SIM-карт.

В НИИР уточнили, что пилотная зона позволит выбрать оптимальный вариант архитектуры и состава элементов отечественной экосистемы eSIM. К последним относятся программно-аппаратный комплексы, национальный корневой удостоверяющий центр и система криптозащиты информации.

«На платформе будет тестироваться отечественное оборудование (прежде всего различные датчики, счетчики, планшеты и т. д.). В него могут быть встроены либо наши чипы eSIM, либо зарубежные, которые соответствуют нашей спецификации по информационной безопасности», – рассказали там.

Операторы опасаются, отмечает издание, что под давлением санкций или в инициативном порядке разработчики могут отозвать сертификаты на ПО, необходимое для подключения новых виртуальных симок к сотовым сетям. Такие риски распространяются только на неподключенные eSIM, уже работающие виртуальные карты после активации ничем не отличаются с точки зрения функционала от обычных симок. Но восстановить привязанный к eSIM номер в случае, например, потери смартфона, уже не получится, если неподключенные eSIM будут деактивированы.

В МТС рассказали газете, что считают целесообразным создавать собственные территориально распределенные и отказоустойчивые решения вместо единой централизованной системы, разработанную НИИР концепцию стоит обсудить и доработать. Один из участников рынка усомнился в том, что отечественную экосистему eSIM удастся развернуть в предложенные сроки – до 2025–2027 гг.

Ранее по теме: Россияне начали скупать виртуальные номера для регистрации на зарубежных сервисах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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