«Известия»: в России могут внедрить отечественную платформу eSIM
Минцифры, ФСБ и НИИ радио (НИИР) из-за санкционных рисков обсуждают внедрение в России отечественной платформы, обслуживающей виртуальные SIM-карты – eSIM, пишут «Известия».
Как рассказали в Минцифры, на территории НИИР планируется развернуть пилотную зону с российским программно-аппаратным комплексом. Российские операторы, подключившись к нему, смогут протестировать инфраструктуру в работе виртуальных SIM-карт.
В НИИР уточнили, что пилотная зона позволит выбрать оптимальный вариант архитектуры и состава элементов отечественной экосистемы eSIM. К последним относятся программно-аппаратный комплексы, национальный корневой удостоверяющий центр и система криптозащиты информации.
«На платформе будет тестироваться отечественное оборудование (прежде всего различные датчики, счетчики, планшеты и т. д.). В него могут быть встроены либо наши чипы eSIM, либо зарубежные, которые соответствуют нашей спецификации по информационной безопасности», – рассказали там.
Операторы опасаются, отмечает издание, что под давлением санкций или в инициативном порядке разработчики могут отозвать сертификаты на ПО, необходимое для подключения новых виртуальных симок к сотовым сетям. Такие риски распространяются только на неподключенные eSIM, уже работающие виртуальные карты после активации ничем не отличаются с точки зрения функционала от обычных симок. Но восстановить привязанный к eSIM номер в случае, например, потери смартфона, уже не получится, если неподключенные eSIM будут деактивированы.
В МТС рассказали газете, что считают целесообразным создавать собственные территориально распределенные и отказоустойчивые решения вместо единой централизованной системы, разработанную НИИР концепцию стоит обсудить и доработать. Один из участников рынка усомнился в том, что отечественную экосистему eSIM удастся развернуть в предложенные сроки – до 2025–2027 гг.