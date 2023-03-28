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Поврежденный корабль «Союз МС-22» отстыковался от МКС

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Космический корабль «Союз МС-22», обшивка которого была повреждена в декабре прошлого года, отстыковался от МКС. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».  

«Есть расстыковка! «Союз МС-22» штатно отстыковался от Международной космической станции в 12:57:27 мск», – сказано в сообщении.  

Ожидается, что посадка корабля произойдет в 14:45 мск. 

15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа. 

В январе было принято решение продлить миссию экипажа корабля, а «Союз МС-22» спустить на Землю уже без экипажа. При этом корабль, сообщили тогда, доставит на Землю со станции грузы и научное оборудование. 24 марта в «Роскосмосе» сообщили, что на борту корабля будет 218 кг груза, в том числе оборудование станции для анализа или повторного использования, а также результаты научных исследований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных