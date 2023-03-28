Поврежденный корабль «Союз МС-22» отстыковался от МКС
Космический корабль «Союз МС-22», обшивка которого была повреждена в декабре прошлого года, отстыковался от МКС. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
«Есть расстыковка! «Союз МС-22» штатно отстыковался от Международной космической станции в 12:57:27 мск», – сказано в сообщении.
Ожидается, что посадка корабля произойдет в 14:45 мск.
15 декабря 2022 г. «Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки космического корабля, из-за чего на «Союзе МС-22» упало давление в охлаждающей системе. Позже в госкорпорации отметили, что повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеорита в радиатор. В «Роскосмосе» подчеркнули, что температура на корабле находится в пределах нормы и не является критичной, на что указывают сами члены экипажа.
В январе было принято решение продлить миссию экипажа корабля, а «Союз МС-22» спустить на Землю уже без экипажа. При этом корабль, сообщили тогда, доставит на Землю со станции грузы и научное оборудование. 24 марта в «Роскосмосе» сообщили, что на борту корабля будет 218 кг груза, в том числе оборудование станции для анализа или повторного использования, а также результаты научных исследований.