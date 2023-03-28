Поврежденный корабль «Союз МС-22» отстыковался от МКС

В январе было принято решение продлить миссию экипажа корабля, а «Союз МС-22» спустить на Землю уже без экипажа. При этом корабль, сообщили тогда, доставит на Землю со станции грузы и научное оборудование. 24 марта в «Роскосмосе» сообщили, что на борту корабля будет 218 кг груза, в том числе оборудование станции для анализа или повторного использования, а также результаты научных исследований.