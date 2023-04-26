Минцифры предложило задействовать «Госуслуги» для компенсаций за утечки данных

Как устроен законопроект об оборотных штрафах за утечки

Проект предполагает введение в КоАП поправок, по которым компания, допустившая утечку ПД, может быть оштрафована на 1% годового оборота. Размер штрафа вырастет до 3%, если компания попыталась скрыть проблему. Сейчас КоАП предусматривает штрафы за утечку данных для юрлиц в размере от 60 000 до 100 000 руб., при повторном правонарушении — до 500 000 руб.

Минцифры также проработало смягчающие обстоятельства для провинившихся, заявлял в декабре 2022 г. Шадаев. Например, штраф может быть ниже, если компания проведет сертификацию своей инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности. Также рассматривался вопрос компенсации ущерба двум третям пострадавших от утечки. Для этого Минцифры планировало создать фонд материальных компенсаций, который будет наполняться за счет средств, полученных в виде оборотных штрафов.