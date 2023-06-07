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Данные клиентов «Ашана», Gloria Jeans и «Твой дом» оказались в сети

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В сети появились «слитые» клиентские базы данных сетей магазинов «Ашан», «Твой дом» и Gloria Jeans. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследователей сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

База данных «Ашана» содержит 7,8 млн строк, включая 7,7 млн уникальных номеров телефона и 4,7 млн уникальных адресов электронной почты. Вырезка содержит данные с 13 апреля 2020 г. по 18 мая 2023 г. Служба безопасности «Ашана» проводит проверку и устанавливает вектор атаки, сообщили «Коммерсанту».

Данные торговой сети «Твой дом» содержат 713 365 строк с именем и фамилией покупателей, 618 300 уникальных номеров телефона и 389 500 уникальных адресов электронной почты. На запрос «Коммерсанта» в Crocus Group («Твой дом») не ответили.

Выгруженные данные клиентов Gloria Jeans содержат 3,16 млн уникальных электронных адресов и 2,36 млн уникальных номеров телефона. «В Gloria Jeans проверяют, принадлежат ли данные покупателям», – пишет «Коммерсантъ».

DLBI считает, что утечка произошла через систему управления базами данных «1С-Битрикс». Злоумышленники могли получить доступ к копии сервера или непосредственно к серверу.

Количество утечек данных в крупных компаниях выросло в 1,5 раза

Мошенники украденные данные пытаются продать или требуют у компаний выкуп

По данным DLBI, 7 июня «сливу» подверглись еще две компании – Askona и Book24. SQL-дампы были выгружены из той же системы «1С-Битрикс». База данных пользователей Askona насчитывает 1,9 млн строк, а Book24 – 4 млн строк.

В DLBI говорят, что базы данных опубликовал тот же хакер, что ранее получил доступ к данным бонусной программы «СберСпасибо», онлайн-платформы правовой помощи «СберПраво», «СберЛогистики» (сервис «Shiptor») и образовательного портала GeekBrains.

Хакер пообещал «слить» 12 крупных российских компаний. По подсчетам DLBI, осталось еще семь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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