ЕС может запретить использовать технологии Huawei для сетей 5G
Только треть стран Евросоюза запретили Huawei использовать компоненты для 5G-коммуникаций, сообщил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Этого слишком мало. И это ставит под угрозу коллективную безопасность союза», – заключил он.
В 2020 г. ЕС разработал рекомендации с требованиями к компаниям по сертификации и диверсификации поставщиков. Как таковой запрет введен не был, но источники FT утверждают, что его могут ввести в том случае, если участники Евросоюза продолжат использовать оборудование Huawei и других компаний, потенциально подрывающих безопасность.
Huawei выступила против политизации оценки кибербезопасности. Компания считает, что исключать из цепочки конкретных поставщиков без надлежащей технологической оценки является нарушением принципов справедливости.
Ряд европейских стран уже пересматривают зависимость от китайских компонентов, в том числе в сфере телекоммуникаций. Португалия планирует отказаться от использования оборудования 5G компании Huawei. От продукции компании уже отказались Дания, Швеция, Эстония, Латвия и Литва и Великобритания.
В ноябре 2022 г. в США запретили ввоз и продажу коммуникационного оборудования Huawei и ZTE. Решение о запрете принято в связи с тем, что оборудование «считается представляющим неприемлемый риск для национальной безопасности в Соединенных Штатах».