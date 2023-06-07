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Технологии

ЕС может запретить использовать технологии Huawei для сетей 5G

Ведомости

Европейский союз рассматривает возможность запрета на использование технологий компаний в сетях 5G, представляющих угрозу безопасности. В список входит китайская компания Huawei, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Только треть стран Евросоюза запретили Huawei использовать компоненты для 5G-коммуникаций, сообщил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Этого слишком мало. И это ставит под угрозу коллективную безопасность союза», – заключил он.

В 2020 г. ЕС разработал рекомендации с требованиями к компаниям по сертификации и диверсификации поставщиков. Как таковой запрет введен не был, но источники FT утверждают, что его могут ввести в том случае, если участники Евросоюза продолжат использовать оборудование Huawei и других компаний, потенциально подрывающих безопасность.

Huawei выступила против политизации оценки кибербезопасности. Компания считает, что исключать из цепочки конкретных поставщиков без надлежащей технологической оценки является нарушением принципов справедливости.

Ряд европейских стран уже пересматривают зависимость от китайских компонентов, в том числе в сфере телекоммуникаций. Португалия планирует отказаться от использования оборудования 5G компании Huawei. От продукции компании уже отказались Дания, Швеция, Эстония, Латвия и Литва и Великобритания.

В ноябре 2022 г. в США запретили ввоз и продажу коммуникационного оборудования Huawei и ZTE. Решение о запрете принято в связи с тем, что оборудование «считается представляющим неприемлемый риск для национальной безопасности в Соединенных Штатах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных