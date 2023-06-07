ЕС может запретить использовать технологии Huawei для сетей 5G

В 2020 г. ЕС разработал рекомендации с требованиями к компаниям по сертификации и диверсификации поставщиков. Как таковой запрет введен не был, но источники FT утверждают, что его могут ввести в том случае, если участники Евросоюза продолжат использовать оборудование Huawei и других компаний, потенциально подрывающих безопасность.