В США запретили ввоз и продажу коммуникационного оборудования Huawei и ZTE
Федеральная комиссия по связи (FCC) США запретила ввоз и продажу в стране телекоммуникационного оборудования компаний Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних структур. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В пресс-релизе ведомства уточняется, что решение о запрете принято в связи с тем, что оборудование «считается представляющим неприемлемый риск для национальной безопасности в Соединенных Штатах».
«FCC стремится защищать нашу национальную безопасность, следя за тем, чтобы ненадежное коммуникационное оборудование не разрешалось использовать в пределах наших границ, и мы продолжаем эту работу», — приводятся в пресс-релизе слова председателя FCC Джессики Розенворсел. – «Эти новые правила являются важной частью наших текущих действий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями».
В пресс-службе регулятора уточнили, что эти правила вводятся в рамках подписанного в ноябре 2021 г. президентом США Джоном Байденом закона об оборудовании. FCC также запретила использование госсредств на закупку оборудования из списка, запустила программу возмещения расходов на удаление небезопасного оборудования, уже установленного в США, и др.
В августе 2018 г. в США приняли законопроект, запрещающий американскому правительству использовать оборудование Huawei и ZTE. Также США запретили использовать оборудование Huawei для создания 5G-сетей и призывают своих союзников сделать то же самое.
В рамках торговой войны с Китаем администрация бывшего президента США Дональда Трампа запретила без специального разрешения министерства торговли поставлять Huawei продукцию, произведенную за рубежом с применением американских технологий или американского оборудования. Из-за этого запрета Huawei не может производить свои самые современные чипы, которые используются как раз в топовых моделях смартфонов.