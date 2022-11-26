В США запретили ввоз и продажу коммуникационного оборудования Huawei и ZTE

В пресс-службе регулятора уточнили, что эти правила вводятся в рамках подписанного в ноябре 2021 г. президентом США Джоном Байденом закона об оборудовании. FCC также запретила использование госсредств на закупку оборудования из списка, запустила программу возмещения расходов на удаление небезопасного оборудования, уже установленного в США, и др.