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В США запретили ввоз и продажу коммуникационного оборудования Huawei и ZTE

Ведомости

Федеральная комиссия по связи (FCC) США запретила ввоз и продажу в стране телекоммуникационного оборудования компаний Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних структур. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В пресс-релизе ведомства уточняется, что решение о запрете принято в связи с тем, что оборудование «считается представляющим неприемлемый риск для национальной безопасности в Соединенных Штатах».

«FCC стремится защищать нашу национальную безопасность, следя за тем, чтобы ненадежное коммуникационное оборудование не разрешалось использовать в пределах наших границ, и мы продолжаем эту работу», — приводятся в пресс-релизе слова председателя FCC Джессики Розенворсел. – «Эти новые правила являются важной частью наших текущих действий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями».

В пресс-службе регулятора уточнили, что эти правила вводятся в рамках подписанного в ноябре 2021 г. президентом США Джоном Байденом закона об оборудовании. FCC также запретила использование госсредств на закупку оборудования из списка, запустила программу возмещения расходов на удаление небезопасного оборудования, уже установленного в США, и др.

В августе 2018 г. в США приняли законопроект, запрещающий американскому правительству использовать оборудование Huawei и ZTE. Также США запретили использовать оборудование Huawei для создания 5G-сетей и призывают своих союзников сделать то же самое.

В рамках торговой войны с Китаем администрация бывшего президента США Дональда Трампа запретила без специального разрешения министерства торговли поставлять Huawei продукцию, произведенную за рубежом с применением американских технологий или американского оборудования. Из-за этого запрета Huawei не может производить свои самые современные чипы, которые используются как раз в топовых моделях смартфонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных