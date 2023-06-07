В Монголии может появиться спутниковый интернет Starlink
В Монголии может появиться спутниковый интернет Starlink. К такому решению пришли владелец компании Илон Маск и премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в рамках переговоров, передает CNBC.
Маск и Оюун-Эрдэнэ согласились расширить зону действия Starlink на Монголию. Компания зарегистрирована в стране с 2022 г. и в 2023 г. планируется полноценный запуск сети, пишет издание.
Из заявления монгольского правительства следует, что на переговорах обсуждалась возможность экспансии Tesla на рынок Монголии – там будут производиться аккумуляторы для электромобилей, поскольку страна богата редкоземельными металлами и медью. Правительство одобряет сотрудничество с международными компаниями, чтобы развивать новые технологии и привлекать инвестиции в Монголию. Премьер-министр страны поддерживает использование электромобилей и призывает к этому граждан.
Ранее 31 мая Илон Маск встретился в Пекине с министром коммерции КНР Ван Вэньтао и министром промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлуном. Тогда Маск заявил, что он как можно меньше вовлекается в политику, и заверил, что Tesla готова расширять свой бизнес в Китае.