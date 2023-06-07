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В Монголии может появиться спутниковый интернет Starlink

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В Монголии может появиться спутниковый интернет Starlink. К такому решению пришли владелец компании Илон Маск и премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в рамках переговоров, передает CNBC.

Маск и Оюун-Эрдэнэ согласились расширить зону действия Starlink на Монголию. Компания зарегистрирована в стране с 2022 г. и в 2023 г. планируется полноценный запуск сети, пишет издание.

Из заявления монгольского правительства следует, что на переговорах обсуждалась возможность экспансии Tesla на рынок Монголии – там будут производиться аккумуляторы для электромобилей, поскольку страна богата редкоземельными металлами и медью. Правительство одобряет сотрудничество с международными компаниями, чтобы развивать новые технологии и привлекать инвестиции в Монголию. Премьер-министр страны поддерживает использование электромобилей и призывает к этому граждан.

Ранее по теме: Илон Маск против разрушения экономических связей США и КНР

Ранее 31 мая Илон Маск встретился в Пекине с министром коммерции КНР Ван Вэньтао и министром промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлуном. Тогда Маск заявил, что он как можно меньше вовлекается в политику, и заверил, что Tesla готова расширять свой бизнес в Китае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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