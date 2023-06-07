В Монголии может появиться спутниковый интернет Starlink

Из заявления монгольского правительства следует, что на переговорах обсуждалась возможность экспансии Tesla на рынок Монголии – там будут производиться аккумуляторы для электромобилей, поскольку страна богата редкоземельными металлами и медью. Правительство одобряет сотрудничество с международными компаниями, чтобы развивать новые технологии и привлекать инвестиции в Монголию. Премьер-министр страны поддерживает использование электромобилей и призывает к этому граждан.