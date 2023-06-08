Данные клиентов «Буквоеда», «Леруа Мерлен», «Твое» и «Едим Дома» могли оказаться в сети

Эксперты компании полагают, что информацию «слил» тот же хакер, что выложил данные клиентов «Ашана», Gloria Jeans и «Твой дом» двое суток назад, 6 июня. Тогда в DLBI считали, что утечка произошла через систему управления базами данных «1С-Битрикс». Злоумышленники могли получить доступ к копии сервера или непосредственно к серверу.