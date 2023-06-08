Данные клиентов «Буквоеда», «Леруа Мерлен», «Твое» и «Едим Дома» могли оказаться в сети
В сеть выложены данные с информацией клиентов и пользователей предположительно четырех ресурсов: книжный интернет-магазин «Буквоед», строительный магазин «Леруа Мерлен», сайт кулинарных рецептов «Едим Дома» и магазин одежды «Твое». Об этом сообщает исследовательская компания Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), специализирующаяся на утечках информации.
Пока неизвестно, что именно содержится в утекших дампах баз данных компаний.
Эксперты компании полагают, что информацию «слил» тот же хакер, что выложил данные клиентов «Ашана», Gloria Jeans и «Твой дом» двое суток назад, 6 июня. Тогда в DLBI считали, что утечка произошла через систему управления базами данных «1С-Битрикс». Злоумышленники могли получить доступ к копии сервера или непосредственно к серверу.
7 июня «сливу» подверглись еще две компании – Askona и Book24. SQL-дампы были выгружены из той же системы «1С-Битрикс». База данных пользователей Askona насчитывает 1,9 млн строк, а Book24 – 4 млн строк. Ранее этот же хакер якобы получил доступ к данным бонусной программы «СберСпасибо», онлайн-платформы правовой помощи «СберПраво», «СберЛогистики» (сервис «Shiptor») и образовательного портала GeekBrains, говорят в компании.
Хакер пообещал «слить» 12 крупных российских компаний. По подсчетам DLBI, осталось еще три.