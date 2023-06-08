«Google Диск» прекратит поддержку Windows 8 и 8.1
«Google Диск» прекратит поддержку операционных систем Windows 8 и 8.1. Об этом компания написала на странице поддержки, передает издание Android Police.
Речь идет о настольном приложении для ПК, веб-версия продолжит работать. Поддержка устаревших операционных систем будет осуществляться до августа 2023 г., после чего пользователям предложат обновить ОС до Windows 10 или 11. Помимо этого с августа прекратится поддержка 32-битных редакций Windows.
Настольное приложение «Google Диска» позволяет автоматически синхронизировать файлы на компьютере с облачным хранилищем. Через приложение также можно получить доступ к файлам, загруженным в «облако».
Ранее в феврале 2023 г. Google прекратил поддержку Windows 7, 8 и 8.1 для браузера Chrome. Эти операционные системы не поддерживает и Microsoft – они не получают своевременные обновления безопасности.