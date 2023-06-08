«Google Диск» прекратит поддержку Windows 8 и 8.1

Речь идет о настольном приложении для ПК, веб-версия продолжит работать. Поддержка устаревших операционных систем будет осуществляться до августа 2023 г., после чего пользователям предложат обновить ОС до Windows 10 или 11. Помимо этого с августа прекратится поддержка 32-битных редакций Windows.