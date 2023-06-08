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«Google Диск» прекратит поддержку Windows 8 и 8.1

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«Google Диск» прекратит поддержку операционных систем Windows 8 и 8.1. Об этом компания написала на странице поддержки, передает издание Android Police.

Речь идет о настольном приложении для ПК, веб-версия продолжит работать. Поддержка устаревших операционных систем будет осуществляться до августа 2023 г., после чего пользователям предложат обновить ОС до Windows 10 или 11. Помимо этого с августа прекратится поддержка 32-битных редакций Windows.

Настольное приложение «Google Диска» позволяет автоматически синхронизировать файлы на компьютере с облачным хранилищем. Через приложение также можно получить доступ к файлам, загруженным в «облако».

Ранее в феврале 2023 г. Google прекратил поддержку Windows 7, 8 и 8.1 для браузера Chrome. Эти операционные системы не поддерживает и Microsoft – они не получают своевременные обновления безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных