Microsoft перестанет поддерживать Windows 8.1

Однако в конце декабря прошлого года «Известия» обратили внимание, что российские пользователи вновь могут установить Windows 10 и 11. В разговоре с газетой IT-эксперт Дмитрий Бевза предположил, что таким образом корпорация скорректировала свою политику по отношению к российским пользователям, которые до этого уже купили Windows.