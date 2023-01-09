Microsoft перестанет поддерживать Windows 8.1
«10 января 2023 г. поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться», — рассказали в службе поддержки Microsoft.
Кроме того, Microsoft больше не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности (ESU) для Windows 8.1. В компании предупредили о рисках безопасности в случае дальнейшего использования устаревшей ОС.
Microsoft посоветовала пользователям обновить ОС на устройствах до более актуальной версии Windows или поменять устройство, если обновление программного обеспечения на нем невозможно.
На фоне начала спецоперации России на Украине Microsoft решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в РФ. 19 июня 2022 г. Microsoft ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 10 и Windows 11. С конца сентября россияне также не могли обновить ОС.
Однако в конце декабря прошлого года «Известия» обратили внимание, что российские пользователи вновь могут установить Windows 10 и 11. В разговоре с газетой IT-эксперт Дмитрий Бевза предположил, что таким образом корпорация скорректировала свою политику по отношению к российским пользователям, которые до этого уже купили Windows.