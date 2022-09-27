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Microsoft ограничил для россиян возможность обновления до Windows 11

Ведомости

Американская компания Microsoft ограничила в России возможность обновления операционной системы Windows 10 до Windows 11, сообщил ТАСС.

При попытке установить обновление Центр обновления Windows перенаправляет на официальный сайт компании, но при попытке скачивания установщика открывается пустое окно браузера.

Microsoft решил существенно сократить деятельность в России из-за изменения экономических перспектив и их влияния на компанию, писал Bloomberg в июне. Сокращение затронет 400 сотрудников Microsoft. В марте компания приостановила продажи своих продуктов в России, но продолжала поддерживать существующих клиентов и сохранила офисы в стране. Ранее Microsoft уже ограничивал в России установку Windows 11 и 10. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки «Майкрософт», — отмечалось в сообщении, которое появляется при попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO).

В конце июня президент корпорации Брэд Смит в интервью газете The Washington Post заявил, что Microsoft намерен продолжить сокращение бизнеса в России до тех пор, пока от него ничего не останется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных