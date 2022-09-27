Microsoft ограничил для россиян возможность обновления до Windows 11

Microsoft решил существенно сократить деятельность в России из-за изменения экономических перспектив и их влияния на компанию, писал Bloomberg в июне. Сокращение затронет 400 сотрудников Microsoft. В марте компания приостановила продажи своих продуктов в России, но продолжала поддерживать существующих клиентов и сохранила офисы в стране. Ранее Microsoft уже ограничивал в России установку Windows 11 и 10. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки «Майкрософт», — отмечалось в сообщении, которое появляется при попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO).