Microsoft ограничил для россиян возможность обновления до Windows 11
При попытке установить обновление Центр обновления Windows перенаправляет на официальный сайт компании, но при попытке скачивания установщика открывается пустое окно браузера.
Microsoft решил существенно сократить деятельность в России из-за изменения экономических перспектив и их влияния на компанию, писал Bloomberg в июне. Сокращение затронет 400 сотрудников Microsoft. В марте компания приостановила продажи своих продуктов в России, но продолжала поддерживать существующих клиентов и сохранила офисы в стране. Ранее Microsoft уже ограничивал в России установку Windows 11 и 10. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки «Майкрософт», — отмечалось в сообщении, которое появляется при попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO).
В конце июня президент корпорации Брэд Смит в интервью газете The Washington Post заявил, что Microsoft намерен продолжить сокращение бизнеса в России до тех пор, пока от него ничего не останется.