Президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении бизнеса в России
«Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего», — сообщил он, добавив, что компания планирует оказать поддержку российским сотрудникам.
Microsoft ранее ограничила в России установку Windows 11 и 10. «Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт», — отмечалось в сообщении, которое появляется при попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO).
Компания решила существенно сократить деятельность в России из-за изменения экономических перспектив и их влияния на компанию, писал Bloomberg в июне. Сокращение затронет 400 сотрудников Microsoft. В марте компания приостановила продажи своих продуктов в России, но продолжала поддерживать существующих клиентов и сохранила офисы в стране.