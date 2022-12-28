Windows вновь стал доступен для скачивания в России

Пользователи с российскими IP-адресами вновь могут установить Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, а также последнюю версию ОС — Windows 11 22H2. Кроме того, стала доступна переустановка софта, «помощник по установке Windows» для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.