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Бизнес

Windows вновь стал доступен для скачивания в России

Ведомости

Microsoft разрешила российским пользователям скачивать операционную систему Windows, страница софта открывается без VPN, доступна установка Windows 10 и Windows 11, обратили внимания «Известия». Также в этом убедился корреспондент «Ведомостей».

Пользователи с российскими IP-адресами вновь могут установить Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, а также последнюю версию ОС — Windows 11 22H2. Кроме того, стала доступна переустановка софта, «помощник по установке Windows» для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.

В разговоре с «Известиями» IT-эксперт Дмитрий Бевза предположил, что таким образом корпорация скорректировала свою политику по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows. Ранее Microsoft ограничила для пользователей из России возможность переустановки ОС на новое устройство или при замене жесткого диска.

Бевза отметил, что использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции. В связи с этим решение компании открыть доступ к софту коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар назвал логичным и «вытекающим из норм международного и российского права».

Специалисты уточнили, что загрузка ОС доступна любому пользователю, однако активировать ее без ключа не получится.

Как рассказал источник издания в крупном IT-дистрибуторе, в настоящее время в Россию ввозят коробочные версии Windows по параллельному импорту. Он добавил, что на российском рынке также можно встретить «серые» версии. Собеседник уточнил, что многие коробочные версии и ключи Windows в Россию попадают из Казахстана.

На фоне начала спецоперации России на Украине Microsoft решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в РФ. В начале июня агентство Bloomberg узнало о планах компании свернуть бизнес в стране. Сообщалось, что сокращение затронет 400 сотрудников Microsoft в РФ.

19 июня Microsoft ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 11 и 10. С конца сентября россияне также не могли обновить ОС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных