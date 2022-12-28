Windows вновь стал доступен для скачивания в России
Пользователи с российскими IP-адресами вновь могут установить Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, а также последнюю версию ОС — Windows 11 22H2. Кроме того, стала доступна переустановка софта, «помощник по установке Windows» для обновления ПО, а также образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.
В разговоре с «Известиями» IT-эксперт Дмитрий Бевза предположил, что таким образом корпорация скорректировала свою политику по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows. Ранее Microsoft ограничила для пользователей из России возможность переустановки ОС на новое устройство или при замене жесткого диска.
Бевза отметил, что использование Windows частными лицами не подпадает ни под какие санкции. В связи с этим решение компании открыть доступ к софту коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар назвал логичным и «вытекающим из норм международного и российского права».
Специалисты уточнили, что загрузка ОС доступна любому пользователю, однако активировать ее без ключа не получится.
Как рассказал источник издания в крупном IT-дистрибуторе, в настоящее время в Россию ввозят коробочные версии Windows по параллельному импорту. Он добавил, что на российском рынке также можно встретить «серые» версии. Собеседник уточнил, что многие коробочные версии и ключи Windows в Россию попадают из Казахстана.
На фоне начала спецоперации России на Украине Microsoft решила приостановить продажи новых продуктов и предоставление услуг в РФ. В начале июня агентство Bloomberg узнало о планах компании свернуть бизнес в стране. Сообщалось, что сокращение затронет 400 сотрудников Microsoft в РФ.
19 июня Microsoft ограничила для российских пользователей возможность установить Windows 11 и 10. С конца сентября россияне также не могли обновить ОС.