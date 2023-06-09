«1С-Битрикс» опроверг информацию о работе с компаниями, чьи данные утекли в сеть

В «1С-Битрикс» ранее заявили, что одна из причин проблем с кибербезопасностью компаний – отсутствие плановых регулярных обновлений всей критической инфраструктуры веб-проекта. В компании утверждают, что все уязвимости устранены несколько месяцев назад.