«1С-Битрикс» опроверг информацию о работе с компаниями, чьи данные утекли в сеть
«1С-Битрикс» опроверг информацию о работе с компаниями, которые допустили утечку персональных данных в интернет. Об этом пресс-служба «1С-Битрикс» сообщила ТАСС.
Компании «Ашан», «Буквоед», «Леруа Мерлен», «Едим дома» и Gloria Jeans не работают на системах от «1С-Битрикс». При этом клиенты CMS проинформированы о необходимости обновить программное обеспечение для безопасности.
Директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Алексей Павлов предположил, что хакеры могли получить корпоративные базы данных российских компаний, опубликованные в июне, через ранее попавшие в открытый доступ веб-серверы системы управления контентом веб-проекта (CMS) от «1С-Битрикс».
В «1С-Битрикс» ранее заявили, что одна из причин проблем с кибербезопасностью компаний – отсутствие плановых регулярных обновлений всей критической инфраструктуры веб-проекта. В компании утверждают, что все уязвимости устранены несколько месяцев назад.
«Слитые» клиентские базы сетей «Ашан», «Твой дом» и Gloria Jeans появились 7 июня. База данных «Ашана» содержит 7,8 млн строк, включая 7,7 млн уникальных номеров телефона и 4,7 млн уникальных адресов электронной почты.