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«1С-Битрикс» опроверг информацию о работе с компаниями, чьи данные утекли в сеть

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«1С-Битрикс» опроверг информацию о работе с компаниями, которые допустили утечку персональных данных в интернет. Об этом пресс-служба «1С-Битрикс» сообщила ТАСС.

Компании «Ашан», «Буквоед», «Леруа Мерлен», «Едим дома» и Gloria Jeans не работают на системах от «1С-Битрикс». При этом клиенты CMS проинформированы о необходимости обновить программное обеспечение для безопасности.

Директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Алексей Павлов предположил, что хакеры могли получить корпоративные базы данных российских компаний, опубликованные в июне, через ранее попавшие в открытый доступ веб-серверы системы управления контентом веб-проекта (CMS) от «1С-Битрикс».

В «1С-Битрикс» ранее заявили, что одна из причин проблем с кибербезопасностью компаний – отсутствие плановых регулярных обновлений всей критической инфраструктуры веб-проекта. В компании утверждают, что все уязвимости устранены несколько месяцев назад. 

«Слитые» клиентские базы сетей «Ашан», «Твой дом» и Gloria Jeans появились 7 июня. База данных «Ашана» содержит 7,8 млн строк, включая 7,7 млн уникальных номеров телефона и 4,7 млн уникальных адресов электронной почты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных