Хакерские атаки на инфраструктуру ПМЭФ на пике достигали 50 000 событий в секунду

«В части попытки нарушить функционирование трансляции мы отразили каскад разных атак. Все они были направлены на уровень приложения и были адаптированы под специфику работы ресурсов Росконгресса. В пике атаки достигали 50 000 событий в секунду. Для понимания, максимальная атака за период спецоперации составила 270 000 и была направлена на очень объемную и устойчивую инфраструктуру Госуслуг», – рассказал Ляпунов. По его словам, эффективность защиты инфраструктуры составила 99,6%.