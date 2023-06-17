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Хакерские атаки на инфраструктуру ПМЭФ на пике достигали 50 000 событий в секунду

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В пике хакерские атаки на инфраструктуру ПМЭФ достигали 50 000 событий в секунду, рассказал генеральный директор ГК «РТК-Солар» Игорь Ляпунов на IT-завтраке в рамках форума.

«В части попытки нарушить функционирование трансляции мы отразили каскад разных атак. Все они были направлены на уровень приложения и были адаптированы под специфику работы ресурсов Росконгресса. В пике атаки достигали 50 000 событий в секунду. Для понимания, максимальная атака за период спецоперации составила 270 000 и была направлена на очень объемную и устойчивую инфраструктуру Госуслуг», – рассказал Ляпунов. По его словам, эффективность защиты инфраструктуры составила 99,6%.  

Усилия IT-специалистов были направлены на то, чтобы предотвратить влияние на ключевые события – трансляцию пленарной дискуссии, проход гостей через систему контроля безопасности, доступ интернета с площадки. Совместно со штабом ПМЭФ «РТК-Солар» выявили «несколько десятков вредоносных активностей, и все были своевременно заблокированы без возможности дальнейшего развития», добавил гендиректор компании.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «беспрецедентных» мерах безопасности на форуме. Он подчеркнул, что также принимаются «усиленные» меры цифровой безопасности. В связи с этим Песков предупредил о проблемах с мобильным интернетом и посоветовал использовать Wi-Fi.

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Главной темой форума стала «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В мероприятиях, по данным Кремля, приняли участие делегации из более чем 15 стран, в том числе и лидеры ряда государств. 

По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке форума Антона Кобякова, на ПМЭФ было заключено соглашений на общую сумму в 3,86 трлн руб., включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных