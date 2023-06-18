Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинской армии

В июле 2022 г. ТАСС сообщил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые применили электромагнитные комплексы «Ступор», которые используются для борьбы с беспилотниками. Комплекс излучает электромагнитные импульсы, чтобы подавить канал управления, а также каналы навигации и передачи беспилотника, его фото- и видеокамеры в оптико-электронном диапазоне. Комплекс действует на дальности до 2 км в 20-градусном секторе.