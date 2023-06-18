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Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт украинской армии

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В ходе специальной военной операции впервые применили дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82», он поразил опорный пункт вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Око».

Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км. »Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным», – рассказали в КБ.

По информации «Око», радиоэлектронная разведка противника не обнаруживает борт, а около линии боестолкновения оператор при помощи пульта осуществляет «подхват» управления и идет на цель. Команда запуска до боевого применения «Привет-82» ни разу до этого не пилотировала дрон, а специалист, который его запускал, проходил пятидневную подготовку, рассказали в КБ.

Дрон, предназначенный для использования в контрбатарейной борьбе и при штурме укрепрайонов,  способен преодолевать расстояния до 30 км, скорость может достигать 140 км/ч. Его полезная нагрузка – до 5,5 кг. 

В июле 2022 г. ТАСС сообщил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые применили электромагнитные комплексы «Ступор», которые используются для борьбы с беспилотниками. Комплекс излучает электромагнитные импульсы, чтобы подавить канал управления, а также каналы навигации и передачи беспилотника, его фото- и видеокамеры в оптико-электронном диапазоне. Комплекс действует на дальности до 2 км в 20-градусном секторе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных