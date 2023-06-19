Британская компания протестирует напечатанные на 3D-принтере ракетные двигатели

Компания напечатала двигатели на собственном оборудовании Skyprint 2, которое позволяет в два раза сократить время производства, а также снизить затраты. Испытания двигателей будут проходить в Шотландии в испытательном центре в Мидлотиане. Тестирование планируют проводить в течение лета. При каждом испытании двигатель будет работать 250 секунд. Уточняется, что столько времени ему потребовалось бы для запуска в реальной миссии, чтобы достичь орбиты