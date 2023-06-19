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Британская компания протестирует напечатанные на 3D-принтере ракетные двигатели

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Британская компания Skyrora запустила испытания ракетных двигателей, напечатанных на 3D-принтере. Об этом сообщает SkyNews.

Компания напечатала двигатели на собственном оборудовании Skyprint 2, которое позволяет в два раза сократить время производства, а также снизить затраты. Испытания двигателей будут проходить в Шотландии в испытательном центре в Мидлотиане. Тестирование планируют проводить в течение лета. При каждом испытании двигатель будет работать 250 секунд. Уточняется, что столько времени ему потребовалось бы для запуска в реальной миссии, чтобы достичь орбиты

Основатель компании Владимир Левыкин считает, что напечатанные на 3D-принтере двигатели приближают Skyrora к ее первому коммерческому запуску на орбиту. Если тестирование пройдет успешно, то компания расширит производство перед дальнейшими испытаниями своей трехступенчатой ракеты-носителя Skyrora XL – ракеты в 23 м с грузоподъемностью 315 кг. Первую ступень, которая и обеспечивает начальную тягу для отрыва аппарата от земли, нужно протестировать с новыми двигателями. Вторая и третья ступени ракеты уже прошли испытания.

Уточняется, что Skyrora получила финансирование от космических агентств Великобритании и Евросоюза. Компания в 2022 г. уже подала заявку на получение лицензии Управления гражданской авиации для орбитальных запусков, которые планируют проводить с космодрома Саксаворд на Шетландских островах. Заместитель директора космодрома Скотт Хаммонд допустил, что несколько запусков могут произвести до конца года.

Skyrora – частная космическая компания, которая была создана в 2017 г. Штаб-квартира находится в Эдинбурге, а предприятия расположены по всей Европе, говорится на сайте компании. В Skyrora работают порядка 160 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных