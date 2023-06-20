Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту

До этого в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Андрей Свинцов заявил, что в ближайшем будущем в России могут прийти к тому, чтобы для входа в интернет использовать «какой-то персональный идентификатор, который будет говорить о том, кто стоит за этим аккаунтом».