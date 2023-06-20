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Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту

Ведомости

В России не ведутся обсуждения входа в интернет по паспорту. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Естественно, никаких входов по паспорту не обсуждается», – отметил министр (цитата по ТАСС).

5 июня председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также заявлял, что ему неизвестно о подобных инициативах в России. Он отметил, что уже принято много законов, регулирующих цифровую среду. Депутат добавил, что многое еще предстоит сделать, но «не вход в интернет по паспорту».

До этого в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Андрей Свинцов заявил, что в ближайшем будущем в России могут прийти к тому, чтобы для входа в интернет использовать «какой-то персональный идентификатор, который будет говорить о том, кто стоит за этим аккаунтом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных