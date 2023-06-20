Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту
В России не ведутся обсуждения входа в интернет по паспорту. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев.
«Естественно, никаких входов по паспорту не обсуждается», – отметил министр (цитата по ТАСС).
5 июня председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также заявлял, что ему неизвестно о подобных инициативах в России. Он отметил, что уже принято много законов, регулирующих цифровую среду. Депутат добавил, что многое еще предстоит сделать, но «не вход в интернет по паспорту».
До этого в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Андрей Свинцов заявил, что в ближайшем будущем в России могут прийти к тому, чтобы для входа в интернет использовать «какой-то персональный идентификатор, который будет говорить о том, кто стоит за этим аккаунтом».